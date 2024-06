GNTM: Höhenflug und viel nackte Haut! Diese Köpfe rollen vor dem Finale

Germany's Next Topmodel, Folge 18: Noch ein letztes Mal wurde vor dem großen Finale aussortiert. Wer konnte sich in die letzte Sendung der Staffel posen?

Von Jan Höfling, Benedikt Zinsmeister, Friederike Hauer, Marco Schimpfhauser

München - In der 18. Woche "Germany's Next Topmodel" ging es hoch hinaus. Wer hier abstürzt, muss das große Finale vom Fernseher aus verfolgen. Begonnen wurde mit dem Helikopter-Shooting.

GNTM Staffel 19, Folge 18: Dem Aufstieg folgt der tiefe Fall

Mach den Hub-Hub-Hub! Beim Helikopter-Shooting hieß es: Freude zeigen, während zwei dünne Sicherungsseile den nahezu sicheren Tod verhindern. © ProSieben/Sven Doornkaat Die neun Kandidatinnen und Kandidaten wurden außen am Hubschrauber platziert und mussten Spaß und Freude vermitteln. Besonders Jermaine (20) hatte hierbei Probleme – wegen der Höhenangst. Doch gerade im richtigen Moment legte er den geistigen Schalter um und performte so begeisternd, dass selbst Show-Chefin Heidi Klum (51) vom Boden aus jubelte. Germany's Next Topmodel Strafbefehl gegen Ex-GNTM-Model Nathalie Volk erlassen! Den meisten anderen sah man regelrecht die Freude an diesem Adrenalin-Kick auf Sender-Kosten an. Oft war nicht klar, wer mehr schreit: Die Models oder die sichtlich begeisterte Klum. Doch dieses Shooting sollte nur die halbe Miete für die Endrunde sein. Denn Klum-Entdeckung, der Schweizer Mode-Designer Yannik Zamboni (37), hat eigens für die Sendung eine Kollektion entworfen.

Sie entscheiden, wer ins Finale darf: Modemacher Yannik Zamboni (37, v.l.), Model-Mama Heidi Klum (51) und das schwedische Supermodel Elsa Hosk (35). © ProSieben/Sven Doornkaat

Chair-maine: Kandidat Jermaine (20) konnte mit diesem Outfit von Designer Zamboni vor der Jury punkten. © ProSieben/Sven Doornkaat

Für das große Finale durften die Models eine Sache nicht machen: Normal posen. Für Grace (25, l.) war in dieser Folge Schluss. © Montage: ProSieben/Sven Doornkaat (3) Outfits, die vor allem viel nackte Haut und intime Stellen zeigten – im TV natürlich geblurrt. Die Zwillinge Julian und Luka (24) hatten auf diese extravaganten Looks gleich gar keinen Bock. Vor allem Julian hatte ein spezielles Problem. Denn nach einem Motorradunfall kann er keine hohen Schuhe tragen, die seinen Fuß belasten. Ein klarer Minuspunkt für ihn – denn alle anderen mussten in Absätzen laufen. Die Walks waren so extravagant wie die Outfits. Nachdem alle Teilnehmer durchgelaufen sind, sollte eine Stunde lang entschieden werden, wer weiter kommt. Alle Models erhielten ihre persönliche Pro-Contra-Liste mit passenden Rückblenden für die Zuschauer aufgetischt. Germany's Next Topmodel GNTM-Halbfinale schon am Dienstag: Wer überzeugt beim Helikopter-Shooting, wer stürzt ab? Doch kurz vor dem Ende darf die Minus-Liste nicht zu groß sein. Und somit scheiterte Grace (25) mit dem den Sprung ins Finale und musste nach Hause gehen. Sie zog gegen ebenfalls Wackel-Kandidatin Fabienne (21) den Kürzeren – dem Model, das keinen Job in der ganzen Staffel an Land ziehen konnte. Auch bei den Jungs wurde noch einmal gekürzt. Frieder (25) musste sich bei der Entscheidung den Zwillingen geschlagen geben und wird nicht am Donnerstag im Finale stehen. Damit kämpfen Lea (24), die "Twins" Julian und Luka, Fabienne, Xenia (24), Linus (25) und Jermaine (19) in der letzten Sendung um den Titel.

GNTM Staffel 19, Folge 17: Freudige Überraschung für die Models!

Die Models hatten in dieser Woche die letzte Chance, einen Job zu ergattern: Der Sportartikelhersteller FILA war auf der Suche nach einem Mann und einer Frau für eine europaweite Kampagne. Lea (24) und Jermaine (20) konnten die Jury mit ihren Looks überzeugen und Erfahrungen beim anschließenden Tennis-Shooting für die Kampagne sammeln. Außerdem hatte Heidi Klum (51) eine besondere Überraschung für ihre Schützlinge. Sie bekamen erstmals Besuch von Familie und Freunden. Die Models ahnten von nichts und fielen beim Aufeinandertreffen in der Villa aus allen Wolken. Xenia (24) verpasste der Besuch ihres Bruders einen extra Schub. "Das gibt mir auf jeden Fall nochmal viel, viel Kraft. Ich möchte meinem Bruder zeigen, was ich alles kann, was ich alles geschafft habe", sagte sie. Und diese Energie brauchten die Models auch für das anstehende Shooting. An einem Bungeeseil befestigt mussten die Kandidaten gegeneinander in pompösen Outfits in Eins-gegen-Eins-Duellen gegeneinander fechten - und dabei möglichst gut aussehen.

Model-Mama Heidi bekam zur Bewertung Unterstützung von Creative Director Thomas Hayo (55) und Fotograf Kristian Schuller (53). Jermaine (19) brachte das anstrengende Shooting an seine Grenzen. "Ich spür' meine Beine nicht mehr", klagte er mit schwerer Atmung. Trotzdem zog er nach einer kurzen Verschnaufpause weiter durch. Am Ende musste Armin (27) die Show verlassen. Seine Performance hatte die Jury nicht überzeugt. Damit stehen folgende Models im Halbfinale von "Germany's Next Topmodel": Grace (25, Düsseldorf, NRW), Lea (24, Düsseldorf, NRW), Julian (24, Frankfurt am Main, Hessen), Luka (24, Frankfurt am Main, Hessen), Fabienne (21, Solingen, NRW), Xenia (24, Hof, Bayern), Frieder (25, Berlin), Linus (25, Berlin) und Jermaine (19, Kassel, Hessen).

GNTM Staffel 19, Folge 16: Heidi Klum macht Julian und Luka zu einem Team

An der Küsten Malibus trafen die Models auf "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider (56). Jeder will es natürlich aufs Cover des international erscheinenden Modemagazins schaffen. Beim Cover-Shooting gibt es für die Zwillinge Luka und Julian eine überraschende Nachricht von Heidi Klum (50): "In den ganzen vergangenen Wochen […] hab ich immer versucht, euch zu trennen, euch individuell zu sehen. Aber ich muss sagen, gerade im Doppelpack seid ihr wirklich so ein Hingucker. Ihr seid wirklich special, was ganz Besonderes. Und ich hab mir überlegt, dass wir euch von jetzt an als ein Team sehen, anstatt dass ihr gegeneinander antretet", erklärt die Model-Mama. Die Brüder freuen sich darüber, dass sie in Zukunft gemeinsam statt gegeneinander um den Sieg kämpfen. Ob es für die Zwillinge für das Cover von "Harper's Bazaar" gereicht hat, erfahren wir nächste Woche. Der Entscheidungs-Walk bringt einige Models in dieser Woche an ihre Grenzen: Denn der durchsichtige Laufsteg befindet sich über einer 100 Meter tiefen Schlucht.

GNTM Staffel 19, Folge 16: Sie muss die Show verlassen!

Und auch wenn die Models bei dem schwindelerregenden Lauf gesichert sind, warnt der Stunt-Koordinator: "Macht nichts Verrücktes. Wenn es windig ist, kann es gefährlich werden." So kurz vor dem Finale will natürlich niemand mehr die Show verlassen. Bereits in der nächsten Woche geht es um den Einzug ins Halbfinale. Fabienne und Kadidja wurden gemeinsam zur Entscheidung gebeten. Schneider erklärte den beiden, dass Fabienne beim Cover-Shooting stärker gewesen sei. Außerdem fand sie den Lauf von Kadidja "ein bisschen wacklig". Und weil auch Heidi Klum mit der Drehung der Österreicherin am Ende des Catwalks unzufrieden war, musste Kadidja am Ende ihre Koffer packen.

GNTM Staffel 19, Folge 15: Nackig im Regenmantel und Kuscheln für Kohle

Drei Wochen vor dem Finale gab es drei große Jobs zu ergattern. So setzte sich Xenia (24) gegen die Konkurrenz durch und wurde das neue Gesicht für die "Ardell"-Wimpern. Das Casting für die Deomarke "Borotalco" verlangte eine freundschaftliche Umarmung. Bei Armin (27) sorgte die Nähe zu seiner Partnerin Grace (25) jedoch für ziemliches Herzklopfen. Für den Kunden war ihre Performance zu intim: Den Job bekamen am Ende Kadidja (21) und Frieder (25). Derweil wurden die Zwillinge Julian und Luka (24), Armin (27), Marvin (22) und Jermaine (19) für das Musikvideo der österreichischen Sängerin Kaleen (29) zum Eurovision Song Contest 2024 auserwählt. Anschließend mussten die Kandidaten vor Starfotograf Rankin (58) erneut die Hüllen fallen lassen. "Bei unserem nächsten Shooting geht es jetzt darum, trotz des Windes und des Regens gut zu performen", erklärte Heidi Klum (50) das "Monsun-Shooting". Gegen die Wassermassen waren die Models nur mit einem transparenten Regenmantel ausgestattet.

Nackte Tatsachen: Welche Models können ohne Kleidung nicht überzeugen?

Während der Männer kaum Hemmungen zeigten, fühlten sich die Frauen nicht alle nackt vor der Kamera wohl. Trotzdem eine selbstbewusste Pose abzuliefern, war schwierig. "Sie sieht traurig aus", stellte Heidi schon bei Kadidjas Shooting fest. Auch Xenia (24) und Fabienne (21) haderten zunächst mit der Vorstellung, konnten ihre Scheu dann aber ablegen. Kein Foto gab es am Ende für Marvin (23), der als schlechtester Mann beim Shooting aus der Reihe gefallen war.

Die Schritte zu der hauseigenen Let's-Dance- und Mini-Playback-Show-Mischung brachte den Models Choreografin Nikeata Thompson (43) bei. Entsprechend sollten sich die Teilnehmer die Schritte einprägen. Aber nicht zu viel Nachdenken. Präzise tanzen. Aber locker bleiben. Tanzen wie Profis. Aber wissen, keine Profis zu sein. Hää? Egal. Nach gut einer Viertelstunde ging es für eine Auswahl der Teilnehmer schon weiter zum Bademoden-Casting für "Calzedonia". Mit in der Job-Jury saß die 2011er-GNTM-Vize-Siegerin und ProSieben-Moderatorin Rebecca Mir (32). Xenia (24) und Kadidja (21) bekamen den Zuschlag. Die Jungs konnten wohl nicht ausreichend überzeugen. Aber es musste ja auch noch getanzt werden. Neben Heidi und Nikeata nahm für die Tanz- und Walk-Performance die britische Schauspiel-Ikone Joan Collins (90) Platz. Lip-Sync-Choreo in die Kamera und anschließend noch einmal über den Laufsteg, ehe das Jury-Urteil fällt. Nicht alles saß dabei immer perfekt. "Performen heißt nicht, performen wie Nikeata", beruhigt aber die Tanztrainerin. "Wenn die Power nicht am Start ist, dann habe ich das Gefühl: sie hören einen anderen Song", gab Nikeata Thompson vor dem abschließenden Urteil noch einmal zu bedenken. Die drei schwächsten Jungs bei dem Lip-Sync-Walk waren Marvin (22), Linus (25) und Aldin (22). "Mittlerweile hat dir die Konkurrenz den Rang abgelaufen", nahm sich Show-Chefin Heidi vor allem den viel zu selbstsicheren Aldin zur Brust – ehe sie ihn nach Hause schickte. Aber er darf zu ihrer legendären Halloween-Party kommen. Wir werden Ende Oktober mal ein Auge darauf haben, Heidi. Und auch für Sara (28) war in dieser Folge Endstation. Für den Rest hatte Heidi wieder Fotos. Wie diese allerdings entstanden sind, haben wir mal wieder nicht gesehen. Aber nächste Woche bestimmt. Schließlich steht ein Nackt-Shooting an.

GNTM Staffel 19, Folge 13: Kamera läuft! Zoff-Szenen und NYX zu verlieren

In der 13. Woche ging es darum, dass eine Handvoll Models um einen Job für die nächste Kampagne der Make-up- und Beauty-Marke NYX wetteiferten. Selber schminken, Selfie-Cam am Leih-Handy an und selbst den Spot ausdenken und inszenieren. Die Message: Ich bin wie ich sein will, egal, was andere denken. So etwas gab es noch nie in der Werbewelt? Diese sensationelle Idee wurde am besten von Lea (24) und Jermaine (19) umgesetzt. Job gesichert und automatisch für die nächste Sendung qualifiziert – alles richtig gemacht. Genau dieses Duo hatte sich erst vor vier Ausgaben auch die Kilian-Kerner-Kampagne gekrallt. Lea und Jermaine haben wohl ein gutes Händchen für große Jobs. Für die anderen Kandidaten ging es dann darum, eine Filmszene zu spielen. Nicht mit irgendwem, sondern mit dem deutschen Schauspieler Thomas Kretschmann (61, "King Kong", "Avengers – Age of Ultron"). Gespielt wurde (meist) eine "Zoff im Restaurant"-Szene. Paarungen für das Casting wurden vorher schon ausgelost. Und man will es kaum glauben: Die Zwillinge Julian und Luka (24) sowie die beiden Dauer-Streithammel Dominik (28) und Aldin (22) waren jeweils ein Team. Die Zwillinge spielten ihre Rollen übrigens als Zwillinge. Da hätten sie einmal die Chance ... ach, egal. Bevor es jedoch an die Schauspiel-Künste ging, gab es noch kurze Aufregung! Kadidja (21) hatte es den Kreislauf zerlegt und die Sanitäter nahmen sie mit. Sie war damit vorerst raus. Heidi Klum (50) vermeldete kurz darauf aber, dass es ihr so weit gut gehen würde. Nach dem Szenen-Spiel ging auch Aldin in die Klinik, weil ihm schlecht wurde. Die Zwillinge überzeugten Heidi – endlich mal beide – besonders mit ihrer Performance: "Ich wollte euch unbedingt einmal zusammen sehen und es war eine gute Entscheidung." Wie war das mit dem Auslosen? Weniger begeistern konnte die Jury allerdings Dominik. Er musste die Show am Ende verlassen. Aber nicht allein: auch für Stella (34) war Schluss. In der kommenden Woche müssen die Models dann ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Wann wohl wieder mal ein Fotoshooting zu sehen sein wird?

GNTM Staffel 19, Folge 12: Model bricht sich Finger vor Triple-Walk

Für Julian (24) startete die Woche schmerzhaft: Beim Herumalbern am Strand brach er sich den Finger! Immerhin musste der Frankfurter nicht operiert werden. Für die anstehende Challenge hieß es Zähne zusammenbeißen, denn diese Woche standen gleich drei Walks auf dem Programm. "Die Models sollen ein bisschen Fashion-Week-Luft schnuppern", erklärte Heidi (50). Dazu hatte sie sich die Designer Kevin Germanier (32), Esther Perbandt (49) und Ashton Michael (41) als Gastjuroren ins Boot geholt. Der 50-Meter-Catwalk wurde dabei zur Herausforderung. Die Frauen hatten in ihren hohen Schuhen zu kämpfen: Grace (24) strauchelte gleich mehrfach und auch Xenia (24) hatte Probleme mit dem Gleichgewicht. Für die Männer war hingegen das langsame Laufen ungewohnt. "Ich schlafe gleich ein", reagierte Designerin Esther - so hatte sie sich die Präsentation ihrer Kreationen nicht vorgestellt! Am Ende konnten Lydwine (21) und Lucas (24) nicht überzeugen und mussten die Show an dieser Stelle verlassen.

GNTM Staffel 19, Folge 11: Pärchen-Zoff im Hochzeitskleid

Die Kandidaten mussten sich für das Unterwasser-Pärchen-Shooting ausmachen, wer mit wem abtaucht. Vor allem Mare (22) stemmte sich mit aller Gewalt gegen Lucas (24) als Partner – sie wollte nicht ein reines Tattoo-Model-Shooting. Doch sie sollte am Ende dankbar sein. "Schwimmen kann ich, aber Luft anhalten nicht. Hauptsache, wir machen nichts unter Wasser", sagte Mare noch nichts ahnend vor dem anstehenden Shooting. Dann wurde ihr klar, was ihr bevor steht. Und die komplette Gruppe ahnte: Das wird nichts mit den beiden. "Mal sehen, ob ich eine Panikattacke bekomme. Das kann auch passieren", machte Mare sich und ihrem Partner wenig Hoffnung. Und übergab ihr ganzes Schicksal in Lucas' Hände. "Zieh mich einfach mit Gewalt runter, egal, was ich mache." Doch Lucas konnte beim Probelauf im Penthouse-Pool etwas, was vielleicht niemand geschafft hätte: Vertrauen aufbauen. Vor Heidi Klums Augen lieferten die beiden so gut ab, dass selbst Marvin (22) von der Couch aus schrie: "Lucas! Das nächste Mal will ich mit dir shooten!" Und Mare fiel ihm beim Verlassen des Pools direkt wieder in die Arme: "Ich bin so dankbar, dass ich das mit dir machen kann." Doch beim Shooting kam die Panikattacke und beide wackelten. So konnte auch er sich nicht entfalten. "Die Ehe kann man annullieren", scherzte Lucas danach. "Ich mag sie." Aber als Model-Partnerin war sie alles andere als optimal. Auch andere hatten zu kämpfen. Jermaine (19) und Maximilian (21) mussten als Bräutigam-Pärchen abtauchen, weil inzwischen ein Männerüberschuss bestand. Ihre Energie außerhalb des Wassers war jedoch deutlich besser, als im Tank. "Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen süß", hätte sich Heidi erhofft. Stella (34) fühlte sich an ihre eigene Hochzeit erinnert und hatte fiese Flashbacks. Ihr Mann war kurz nach dem Ja-Wort damals an einem Herzinfarkt gestorben. Doch mit Linus (25) an ihrer Seite schaffte sie die nächste Runde. "Es war mir auf jeden Fall eine Ehre", so der Shooting-Bräutigam. Für Maximilian und Mare fiel am Ende der inszenierte "schönste Tag im Leben" ordentlich ins Wasser. Sie mussten den Model-Wettkampf verlassen.