TV-Comeback nach Orgasmen: "Wir kommen sogar gleichzeitig!"

Chumphon (Thailand) - Neben dem Hunger steigt in der Survival-Show " Good Luck Guys " auch das Aggressionslevel der Reality-Sternchen. Als jetzt ein bereits ausgeschiedenes Paar zurückkehrt, eskaliert die Lage.

Michaela Barresi (26) schneidet Ananas - nur zu laut und am falschen Ort. © Joyn

Michaela Barresi (26) schneidet zu Beginn der Folge 13 Ananas auf der Terrasse von Yasin Mohamed (31) und Melissa Heitmann (26), wodurch es zu hämmernd-klopfenden Geräuschen kommt, durch die das gegnerische Team geweckt wird - und genervt ist.

"Ich schwöre dir, du hast es so verschissen bei mir", meckert Yasin. Michaela checkt das Problem nicht: "Ich wollte denen was Gutes tun und was vorbereiten - hat halt bisschen Geräusche gemacht, meine Güte. Aber die waren schon wach!"

Für Melissa gibt es nur zwei Optionen: "Entweder sie hat sich völlig bescheuert angestellt und kann es nicht oder sie hat's extra gemacht." Völlig überzogen, findet Michaela: "Ihr sucht immer die Marmelade im Korn, oder wie das heißt."

Auch Teampartner Kevin Schäfer (33) wendet sich hart von seiner Mitspielerin ab: "Zieh weiter deine scheiß Show ab. Bin froh, wenn wir hier weg sind. Ob wir gewinnen oder nicht ist mir scheiß egal."