GZSZ-Special fällt bei Fans durch: "Lahmste Jubiläumsfolge ever"

Carlos kommt wieder frei! © RTL / Anna Riedel

Angesichts der 8000. Folge der beliebten Vorabendserie haben sich die Macher mal wieder ein Special einfallen lassen. Im Mittelpunkt: Carlos' Gerichtsverhandlung.

Der Casanova bekommt die Rache Katrins volle Kanne zu spüren. Seit Wochen sitzt er in Untersuchungshaft - für einen Mord, den er nicht begangen hat.

Alles spricht gegen ihn. Dafür haben Katrin und Tobias gesorgt. So steht und fällt alles mit der Aussage des ehemaligen Bauleiters. Knickt er vor Gericht ein, oder hält er weiter zu seiner Ehefrau?

Während Katrin ihren Plan durchzieht, kommt Tobias tatsächlich ins Grübeln und rückt mit der Wahrheit raus. Carlos ist wieder frei. Die GZSZ-Fans haben allerdings wohl etwas mehr erwartet. Ihr Urteil: Diese Folge fällt durch!

"8000. Folge, aber so langweilig wie noch nie. Für ein Jubiläum hab ich mehr erwartet", "Das war die lahmste Jubiläumsfolge ever!" oder "Sorry, aber das war echt mau diese Folge. Absolut langweilige Verhandlung", beschweren sich die Zuschauer auf Instagram und Co.