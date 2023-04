Bei GZSZ-Sascha werden die Maschinen abgestellt, dann geschieht ein Wunder

Emily verbringt die letzten Stunden von Sascha an seinem Krankenbett. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach seinem üblen Autounfall liegt der ehemalige Polizist im Koma und muss künstlich beatmet und ernährt werden.

Emily wachte fortan an seinem Krankenbett und gab die Hoffnung nicht auf, dass er wieder zu sich kommen könnte. Doch dann fand sie in seinen Unterlagen eine Patientenverfügung, in der ihr Geliebter jegliche lebenserhaltenden Maßnahmen ablehnt.

Schweren Herzens entschied die Taschen-Designerin sich dazu, seinem Wunsch Folge zu leisten und übergab Lilly das Dokument. Jetzt gibt es kein zurück mehr: Die Maschinen müssen abgestellt werden, auch wenn Emily noch einmal alles daran setzte, die Abschaltung zu verhindern.

Dann ist der traurige Moment gekommen und Lilly bereitet Emily auf die herzzerreißende Prozedur vor, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Emily sitzt verzweifelt an Saschas Bett, als die Ärztin in Begleitung von John ins Zimmer kommt. "Die Kollegen kommen gleich", informiert sie ihre Freundin. "Zuerst schalten wir die Beatmung ab und dann entfernen wir den Tubus", klärt sie sie über das Vorgehen auf.