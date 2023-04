GZSZ-Spoiler: Muss sich Emily von Sascha nach Horror-Unfall verabschieden?

Berlin - Emily (Anne Menden, 37) steht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein schwerer Gang bevor. Die Zeichen standen auf einen Liebes-Neustart mit Sascha. Doch nach einem Horror-Unfall liegt der Ex-Polizist im Koma und kämpft um sein Leben. Die Designerin muss eine schwere Entscheidung treffen und fleht Lilly (Iris Mareike Steen, 31) an.

Emily bangt um Saschas Leben und hält an ihm fest. © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler!

Es steht schlecht um Sascha. Er wird nach dem Crash mit einem Schädel-Hirn-Trauma und Blutungen im Kopf in das Jeremias-Krankenhaus eingeliefert. "Aus ärztlicher Sicht gibt es wenig Hoffnung, dass er jemals wieder aufwachen wird", erklärte "Sascha Beck"-Darsteller Daniel Noah (36) im "RTL"-Interview.

Doch trotz dieser katastrophalen Prognose will Emily ihren Freund nicht gehen lassen und bangt am Krankenbett um sein Leben. Sie hofft, dass er wieder gesund wird. In seiner Wohnung findet sie dann eine Patientenverfügung.

Daraus geht hervor, dass im Falle einer Gehirnschädigung der Personenschützer keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünscht.

Die Vlederbag-Gründerin ist innerlich zerrissen und verschweigt Lilly zunächst den Fund. Doch als sie die Patientenverfügung verbrennen will, steht John (Felix von Jascheroff, 40) auf einmal hinter ihr.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, wie sich Emily ins Jeremias-Krankenhaus begibt und sich nach Lilly erkundigt. "Es ist wirklich dringend. Ich versuche sie schon die ganze Zeit am Telefon zu erreichen", fleht sie eine Krankenschwester auf dem Flur an - vergeblich. Sie kann nicht weiterhelfen.

"Bitte, du darfst nichts machen, bevor wir nicht noch einmal geredet haben", spricht sie bettelnd auf die Mailbox, als die Ärztin schließlich aus dem Fahrstuhl kommt.