Bomben-Alarm bei GZSZ: Gerner-Clan in Lebensgefahr

Berlin - Zoe gerät bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " langsam aber sicher vollkommen außer Kontrolle und wird für Joachim und seine Familie zunehmend zu einer Gefahr.

Joachim (l.) versucht, Carlos zu einer Aussage gegen Zoe aufzustacheln. © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler!

Nachdem sie ihren eigenen Mann ans Messer geliefert und trotzdem ihre Tochter verloren hat, will sich die Ex-Agentin an ihren Erzrivalen rächen - koste es, was es wolle.

Zudem plant sie die Flucht mit Clara, kann aber nicht an sich halten und versucht, sich ihrer Tochter trotz Verbots zu nähern. Zu viel für John, der sich dazu entschließt, seine Kleine in Sicherheit zu bringen.

Währenddessen will Jo nicht tatenlos darauf warten, dass seine Widersacherin zum nächsten Schlag ausholt, er versucht, Carlos dazu zu bringen, gegen seine Frau auszusagen - vergeblich.

In der Zwischenzeit setzt Zoe weiter ihren perfiden Racheplan um und baut eine Bombe, um sie in Gerners Haus zu verstecken. Es gelingt ihr schließlich unter einem Vorwand seine gesamte Familie im Townhouse zu versammeln, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Als Joachim den Sprengsatz entdeckt stockt seiner Familie der Atem, denn der Zeitzünder tickt bereits unerbittlich. Gerner bleiben nur noch ein paar Minuten, um seine Lieben vor dem sicheren Tod zu bewahren.