Pause vorbei: Dieser GZSZ-Star steht wieder vor der Kamera

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Nach einer rund dreimonatigen Unterbrechung steht ab sofort wieder ein Serienliebling für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Jan Kittmann (43) steht nach seiner Teilnahme bei "Let's Dance" ab sofort wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera.

Jan Kittmann (43) hat bis zuletzt mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) eine gute Figur bei "Let's Dance" abgegeben und im Finale den fünften Platz belegt.
Jan Kittmann (43) hat bis zuletzt mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) eine gute Figur bei "Let's Dance" abgegeben und im Finale den fünften Platz belegt.  © RTL / Stefan Gregorowius

Damit endet seine Serien-Pause nach rund drei Monaten - die längste Abwesenheit, seit er bei der Daily Soap dabei ist. Wie er selbst in einem RTL-Interview sagt, war er zuvor "maximal drei Wochen" nicht dabei.

Tobias, so sein Serien-Name, war bis zum 5. Mai noch bei RTL zu sehen, bevor er vorübergehend aus Berlin verschwand, um in Namibia Kinder in Not zu unterstützen.

Notwendig wurde sein vorübergehender Abgang durch Kittmanns Teilnahme bei der Tanzshow, in der er es an der Seite seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) bis ins Halbfinale schaffte und am Ende den fünften Platz belegte.

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Damit ist er nach Susan Sideropoulos (1. Platz), Valentina Pahde (2.) und Eric Stehfest (4.) der viert-erfolgreichste GZSZ-Darsteller in der Geschichte von "Let's Dance".

Jetzt steht also wieder der Drehalltag in den Studios Babelsberg auf dem Programm. Apropos Alltag: Der hat sich auf dem Kolle-Kiez seit seinem Abgang vollkommen verändert. Den Mord an Zoe hat er noch miterlebt und wurde sogar dazu verhört.

Jan Kittmann ist zurück am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ...
Jan Kittmann ist zurück am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ...  © RTL / Pit Faul
... und ist von seinen Kollegen Niklas Osterloh (l.), Anna-Katharina Fecher (beide 37) und Patrick Heinrich (41, r.) herzlich in Empfang genommen worden.
... und ist von seinen Kollegen Niklas Osterloh (l.), Anna-Katharina Fecher (beide 37) und Patrick Heinrich (41, r.) herzlich in Empfang genommen worden.  © RTL / Pit Faul

Tobias findet bei Rückkehr völlig veränderte Umstände im Kiez vor

Vor seiner Auszeit hat sich Tobias schweren Herzens von Emily getrennt.
Vor seiner Auszeit hat sich Tobias schweren Herzens von Emily getrennt.  © RTL

Während er in Afrika war, wurde aber auch Carlos umgebracht, mit dem er einst eng befreundet gewesen ist. "Er hat zwar aus der Ferne schon gehört, was vorgefallen ist, bringt aber verständlicherweise noch viele offene Fragen mit", erklärt der Schauspieler.

Bei seiner Rückkehr trifft Tobias auf ein Umfeld, das von neuen Entwicklungen und offenen Konflikten geprägt ist. Regelmäßig rücken neue Verdächtige in den Fokus der Ermittlungen und sie alle sind keine Unbekannten.

"Im Grunde versucht auf dem Kiez momentan aber ohnehin noch jeder Einzelne zu begreifen, was da überhaupt geschehen ist und wie es am Ende so weit kommen konnte", merkt Kittmann an und ist sich sicher, dass die Aufarbeitung "für alle eine riesige Herausforderung" wird.

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Und früher oder später muss sich der Bauingenieur einer weiteren schweren Situation stellen, denn auch Emily, von der er sich vor seiner Auszeit getrennt hatte, wird bald aus Singapur zurückkommen. Bevor Tobias wieder bei der Vorabendserie zu sehen sein wird, vergehen aufgrund der Vorlaufzeit bei den Dreharbeiten allerdings noch mindestens sechs bis acht Wochen.

Bis dahin wird dann auch der Mord an Zoe bereits aufgeklärt sein. Wie sich die Crime-Story weiterentwickelt, erfährst Du montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Pit Faul

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