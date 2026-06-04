Pause vorbei: Dieser GZSZ-Star steht wieder vor der Kamera

Berlin - Jan Kittmann (43) steht nach seiner Teilnahme bei " Let's Dance " ab sofort wieder für " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " vor der Kamera.

Jan Kittmann (43) hat bis zuletzt mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) eine gute Figur bei "Let's Dance" abgegeben und im Finale den fünften Platz belegt. © RTL / Stefan Gregorowius

Damit endet seine Serien-Pause nach rund drei Monaten - die längste Abwesenheit, seit er bei der Daily Soap dabei ist. Wie er selbst in einem RTL-Interview sagt, war er zuvor "maximal drei Wochen" nicht dabei.

Tobias, so sein Serien-Name, war bis zum 5. Mai noch bei RTL zu sehen, bevor er vorübergehend aus Berlin verschwand, um in Namibia Kinder in Not zu unterstützen.

Notwendig wurde sein vorübergehender Abgang durch Kittmanns Teilnahme bei der Tanzshow, in der er es an der Seite seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) bis ins Halbfinale schaffte und am Ende den fünften Platz belegte.

Damit ist er nach Susan Sideropoulos (1. Platz), Valentina Pahde (2.) und Eric Stehfest (4.) der viert-erfolgreichste GZSZ-Darsteller in der Geschichte von "Let's Dance".

Jetzt steht also wieder der Drehalltag in den Studios Babelsberg auf dem Programm. Apropos Alltag: Der hat sich auf dem Kolle-Kiez seit seinem Abgang vollkommen verändert. Den Mord an Zoe hat er noch miterlebt und wurde sogar dazu verhört.