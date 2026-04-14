Wie schlimm wird Zoes Rache bei GZSZ? Gerner-Clan tappt in tödliche Falle

Berlin - Todes-Drama im GZSZ-Townhouse? Schon beim Reinkommen merkt Jo Gerner schnell: Hier stimmt doch etwas nicht!

Zoe bastelt an ihrer tödlichen Falle. © RTL

Alle haben sie sich im Gerner-Domizil versammelt. Seien es seine zwei Kinder Matilda und Julian, Laura, John und Yvonne oder aber auch seine Partnerin in Crime Kathrin.

Gespannt erwartet das Sextett daher auch das Familienoberhaupt. Nur der gerissene Anwalt weiß von nichts, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

"Was ist hier los? Was macht ihr hier alle?", fragt Gerner verdutzt. "Du hast uns angerufen, du wolltest uns etwas Wichtiges mitteilen. Persönlich", will ihm Katrin auf die Sprünge helfen.

Wer auch immer hinter dem merkwürdigen Anruf steckt, eins ist klar: Gerner war es nicht. "Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ich habe niemanden von euch angerufen", stellt er klar.

Spätestens jetzt fällt auch beim Letzten der Groschen bzw., schrillen die Alarmglocken: Zoe!

Die Ex-Agentin konnte ihren Kopf zwar noch aus der Schlinge ziehen, indem die eiskalte Killerin Carlos den Mord an Alvaro anhing, verlor aber im Sorgerechtsstreit ihre geliebte Tochter Clara.