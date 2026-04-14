Wie schlimm wird Zoes Rache bei GZSZ? Gerner-Clan tappt in tödliche Falle
Berlin - Todes-Drama im GZSZ-Townhouse? Schon beim Reinkommen merkt Jo Gerner schnell: Hier stimmt doch etwas nicht!
Alle haben sie sich im Gerner-Domizil versammelt. Seien es seine zwei Kinder Matilda und Julian, Laura, John und Yvonne oder aber auch seine Partnerin in Crime Kathrin.
Gespannt erwartet das Sextett daher auch das Familienoberhaupt. Nur der gerissene Anwalt weiß von nichts, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.
"Was ist hier los? Was macht ihr hier alle?", fragt Gerner verdutzt. "Du hast uns angerufen, du wolltest uns etwas Wichtiges mitteilen. Persönlich", will ihm Katrin auf die Sprünge helfen.
Wer auch immer hinter dem merkwürdigen Anruf steckt, eins ist klar: Gerner war es nicht. "Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ich habe niemanden von euch angerufen", stellt er klar.
Spätestens jetzt fällt auch beim Letzten der Groschen bzw., schrillen die Alarmglocken: Zoe!
Die Ex-Agentin konnte ihren Kopf zwar noch aus der Schlinge ziehen, indem die eiskalte Killerin Carlos den Mord an Alvaro anhing, verlor aber im Sorgerechtsstreit ihre geliebte Tochter Clara.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Zoe will Rache und baut eine Bombe
Auch der Gerner-Clan ahnte da schon, dass sich Lauras Erzfeindin so einfach nicht geschlagen geben wird. Sie sollten Recht behalten. Zoe will Rache und zieht ihren perfiden Plan durch. Die Versammelten sitzen in einer tödlichen Falle.
Da das komplette Sicherheitssystem gehackt wurde, kann der Gerner-Clan weder telefonieren noch aus dem Townhouse raus. Die Flucht ist damit zwecklos. Zu allem Überfluss hat Zoe noch eine Zeitbombe versteckt - und die Uhr tickt.
Klar ist: Schon bald wird ein Mord im Kolle-Kiez erschüttern. Unklar ist allerdings, wen es trifft oder wer dahinter steckt.
"Mit ihrem neuen Kollegen Holger Schmitt steht Toni schon bald eine sehr intensive Zeit bevor. Die beiden ermitteln demnächst in einem großen Kriminalfall, einem schrecklichen Mord am Berliner GZSZ-Kiez!", erklärte Schauspielerin Olivia Marei zuletzt. "Das bringt Toni an ihre Grenzen – fachlich wie emotional."
Müssen sich nun also die GZSZ-Fans auch noch von einem ihrer Serienlieblinge verabschieden? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL