Darum ist GZSZ-Drama um Jo Gerner schwere Bürde für Wolfgang Bahro

Dafür bekommt er bei Instagram viel Lob von den Zuschauern und dennoch fällt es ihm nicht immer leicht, diese Rolle so perfekt zu spielen, denn seine Performance ruft schlimme Erinnerungen in dem Schauspieler wach, wie er im GZSZ-Podcast preisgab.

Dazu ist ihnen jedes Mittel recht und sie schrecken nicht einmal vor der Vergiftung zurück. Bahro muss bereits seit geraumer Zeit in die schauspielerische Trickkiste greifen, um den sonst so gerissenen Geschäftsmann zerstreut und zerbrechlich wirken zu lassen.

Matilda will sich an ihrem Vater rächen , nachdem sie Zoe und einem gefälschten Brief auf den Leim gegangen ist. Das Duo infernale hat das Ziel, Joachim geschäftsunfähig erscheinen zu lassen und ihm seine Bank zu entreißen.

Um Joachim (l.) steht es schlecht. Kommt Philip hinter das schreckliche Geheimnis seiner Erkrankung? © RTL / Rolf Baumgartner

In einer früheren Ausgabe des Formats hatte Bahro schon einmal erzählt, dass sein Vater an Demenz erkrankt war und er vor dessen Tod miterlebt habe, wie die Krankheit langsam voranschritt.

Daher sei es nicht einfach für ihn, diese Erkrankung jetzt in der Daily Soap zu spielen. "Also, ich finde das schon ein bisschen belastend", offenbarte er Gastgeberin Loreen Rahe.

Es sei zwar nicht ganz so, "wie es bei meinem Vater war", aber es erinnere ihn ständig daran. Besonders, wenn er so spiele, als wenn er sich nicht mehr an gewisse Dinge erinnern könnte, die er gerade erst gemacht hat.

"Das war bei meinem Vater dann auch so", erinnerte sich der GZSZ-Star. "Das sind so Sachen, wo ich immer kurz davor stand, loszuheulen", gab der 64-Jährige einen Einblick in sein Innerstes. "Das dann jetzt zu spielen, ist schon eine ziemliche Herausforderung!"

Wie das Drama um Jo Gerner weitergeht und ob er irgendwann doch hinter das schreckliche Geheimnis seiner Erkrankung kommt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.