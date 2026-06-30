Ein neuer Name bei GZSZ: Wer ist Vivian Rabe?

Berlin - Zwischen Yvonne und Joachim herrscht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " Eiszeit, zu tief geht ihr Verrat an ihm - jedenfalls in seinen Augen . So leicht gibt seine Ex-Frau aber nicht klein bei.

Joachim zeigt Yvonne auch bei der gemeinsamen Arbeit in der Bank die kalte Schulter. © RTL / Rolf Baumgartner

Ihre Aussage im Mordfall Zoe Lopez hat den Geschäftsmann in Teufels Küche gebracht. Dabei wollte sie sich nur schützend vor ihre Tochter Laura stellen.

Ein Verhalten, für das besonders Jo eigentlich Verständnis zeigen müsste, da er zum Wohl seiner Familie in der Vergangenheit immer wieder Grenzen überschritten hatte.

Dabei waren die beiden gerade auf dem besten Weg, sich nach ihrer Trennung wieder anzunähern. Yvonne sucht auch weiter seine Nähe und will sich in der Stiftungsarbeit der Bank engagieren - wird aber konsequent von Joachim ignoriert.

Jetzt ist guter Rat teuer. Gemeinsam mit Maren tüftelt die sympathische Physiotherapeutin aus einer Bierlaue heraus eine absolute Schnapsidee aus: Sie schreibt Gerner unter dem Namen Vivian Rabe eine E-Mail und das soll nicht ohne Folgen bleiben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Als sie ihren Laptop öffnet, trifft sie förmlich der Schlag: "Jo hat zurückgeschrieben", berichtet sie Maren perplex. "Ich wusste es", jubelt die Chaos-Blondine.