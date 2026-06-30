Ein neuer Name bei GZSZ: Wer ist Vivian Rabe?
Berlin - Zwischen Yvonne und Joachim herrscht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Eiszeit, zu tief geht ihr Verrat an ihm - jedenfalls in seinen Augen. So leicht gibt seine Ex-Frau aber nicht klein bei.
Ihre Aussage im Mordfall Zoe Lopez hat den Geschäftsmann in Teufels Küche gebracht. Dabei wollte sie sich nur schützend vor ihre Tochter Laura stellen.
Ein Verhalten, für das besonders Jo eigentlich Verständnis zeigen müsste, da er zum Wohl seiner Familie in der Vergangenheit immer wieder Grenzen überschritten hatte.
Dabei waren die beiden gerade auf dem besten Weg, sich nach ihrer Trennung wieder anzunähern. Yvonne sucht auch weiter seine Nähe und will sich in der Stiftungsarbeit der Bank engagieren - wird aber konsequent von Joachim ignoriert.
Jetzt ist guter Rat teuer. Gemeinsam mit Maren tüftelt die sympathische Physiotherapeutin aus einer Bierlaue heraus eine absolute Schnapsidee aus: Sie schreibt Gerner unter dem Namen Vivian Rabe eine E-Mail und das soll nicht ohne Folgen bleiben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Als sie ihren Laptop öffnet, trifft sie förmlich der Schlag: "Jo hat zurückgeschrieben", berichtet sie Maren perplex. "Ich wusste es", jubelt die Chaos-Blondine.
Hilft ausgerechnet Sebastian Fitzek bei der Versöhnung von Yvonne und Joachim?
"Sehr geehrte Frau Rabe, danke für Ihre Anfrage. Ich gebe zu, ich war dabei, Sie zu ignorieren, denn grundsätzlich gebe ich keine juristischen Auskünfte an Unbekannte, das werden Sie sicherlich verstehen", liest Yvonne gespannt vor.
"Allerdings treffen Sie einen Nerv, denn auch ich lese gerade 'Der Nachbar' von Fitzek", stellt sie ein wenig verwundert fest. "Angebissen", freut sich Maren und klatscht ihre Freundin ab.
Gerner ist also auf ihre Mail eingestiegen. Das Problem ist nur, dass Yvonne das Buch gar nicht gelesen hat, wie sie selbst feststellt. Sie muss sich also überlegen, wie sie dennoch den Kontakt zu ihrem Ex-Mann aufrechterhalten kann.
Kommt hier etwa der Autor himself ins Spiel? Die Macher hatten bereits im Mai angekündigt, dass Sebastian Fitzek (54) eine Gastrolle in der Daily Soap übernehmen wird. Wie sein Auftritt aussieht, wurde jedoch noch nicht verraten. Nur so viel ist schon klar: Der Thriller-Guru wird in einen Handlungsstrang rund um Yvonne und Joachim integriert.
Wie und wann der 54-Jährige konkret im Kolle-Kiez aufschlägt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner