GZSZ: Jo Gerner bekommt einen Stargast zur Seite gestellt

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " dürfen sich die Zuschauer demnächst auf einen ganz besonderen Gaststar freuen: Sebastian Fitzek (54) gibt sich die Ehre bei der Daily Soap.

Ein würdiger Gegenspieler? Sebastian Fitzek (54, l.) wird bei seinem Gastauftritt unter anderem an der Seite von Wolfgang Bahro (65) zu sehen sein. © RTL / Anna Riedel

"Tja, Leute, wie konnte das passieren – ich hier bei GZSZ?", begrüßt der berühmte Thriller-Autor die Zuschauer in einem RTL-Clip.

Der 54-Jährige war am gestrigen Dienstag zu Besuch in den Studios Babelsberg, um seinen Gastauftritt zu filmen, der dann im Juli zu sehen sein wird.

In welche Rolle er konkret geschlüpft ist, bleibt aber noch geheim. Auch die Handlung wird bis zur Ausstrahlung unter Verschluss gehalten, wie der TV-Sender ankündigte.

Nur so viel ist bislang bekannt: Fitzek wird in einer Storyline an der Seite von Jo Gerner, dessen Tochter Matilda und Yvonne zu sehen sein. Gut möglich, dass der Schriftsteller einen Anteil an der Aufklärung von Zoes Ermordung haben wird – es wäre zumindest ein passender Part für den Thriller-Guru.

Und wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit? "Anlässlich meines 20-jährigen Autoren-Jubiläums erfülle ich mir gern auch selber ein paar Träume und das hat jemand mitbekommen und sich gemeldet und jetzt bin ich hier", erklärt er in einem RTL-Interview.