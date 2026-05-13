GZSZ: Jo Gerner bekommt einen Stargast zur Seite gestellt
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dürfen sich die Zuschauer demnächst auf einen ganz besonderen Gaststar freuen: Sebastian Fitzek (54) gibt sich die Ehre bei der Daily Soap.
"Tja, Leute, wie konnte das passieren – ich hier bei GZSZ?", begrüßt der berühmte Thriller-Autor die Zuschauer in einem RTL-Clip.
Der 54-Jährige war am gestrigen Dienstag zu Besuch in den Studios Babelsberg, um seinen Gastauftritt zu filmen, der dann im Juli zu sehen sein wird.
In welche Rolle er konkret geschlüpft ist, bleibt aber noch geheim. Auch die Handlung wird bis zur Ausstrahlung unter Verschluss gehalten, wie der TV-Sender ankündigte.
Nur so viel ist bislang bekannt: Fitzek wird in einer Storyline an der Seite von Jo Gerner, dessen Tochter Matilda und Yvonne zu sehen sein. Gut möglich, dass der Schriftsteller einen Anteil an der Aufklärung von Zoes Ermordung haben wird – es wäre zumindest ein passender Part für den Thriller-Guru.
Und wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit? "Anlässlich meines 20-jährigen Autoren-Jubiläums erfülle ich mir gern auch selber ein paar Träume und das hat jemand mitbekommen und sich gemeldet und jetzt bin ich hier", erklärt er in einem RTL-Interview.
Sebastian Fitzek spricht in einem Video über seinen Gastauftritt bei GZSZ
Für Sebastian Fitzek war es "spannend, einmal die Seiten zu wechseln"
Der gebürtige Berliner hatte den Grundstein seiner erfolgreichen Karriere 2006 mit "Die Therapie" gelegt und hat seitdem mehr als 36 Bücher veröffentlicht, darunter auch Kinder- und Sachbücher sowie Graphic Novels.
"Ein Traum war, auf der Waldbühne zu spielen, das mache ich am 7. und 8. August, der andere, in dieser Kult-Sendung mitspielen zu dürfen", bekräftigt der Autor.
Und wie war das Erlebnis vor der Kamera? "Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden", berichtet der Thriller-Großmeister.
Die Atmosphäre am Set sei großartig gewesen "und ich war beeindruckt von der Leidenschaft, mit der hier täglich packende Geschichten erzählt und vom ganzen Team umgesetzt werden", zollte er seinen Respekt für die Arbeit hinter den Kulissen.
Was bis zu Sebastian Fitzeks Auftritt in rund zwei Monaten noch alles im Kolle-Kiez passiert, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel