Schock bei GZSZ: "Sie hat Schluss gemacht"

Berlin - Ninas Doppelmord zieht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiter weite Kreise und zerstört jetzt auch noch das Leben ihrer Schwester.

Jessica (r.) hält weiter zu Nina und trennt sich dafür sogar von Philip. © RTL / Rolf Baumgartner

Ninas Geheimnis belastet Jessica schwer. Weil sie Philip nicht die Wahrheit sagen kann, wird seine Nähe immer unerträglicher für sie. Aber ihr Verlobter lässt nicht locker und stellt sie zur Rede. Er will endlich wissen, was mit seiner Freundin los ist.

Um Philip nicht immer wieder etwas vormachen zu müssen, entscheidet sich die Krankenschwester zu einer letzten großen drastischen Lüge, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Sie tischt ihrem Partner auf, dass sie ihn betrogen hat. Ein schwerer Schlag für den Chefarzt, der gerade erst aus London zurückgekommen war, um die Hochzeitsvorbereitungen in die Wege zu leiten.

Tief enttäuscht entscheidet er sich dazu, den Kolle-Kiez fluchtartig wieder zu verlassen. Gerade, als er dabei ist, seine Sachen zusammenzupacken, kommt John herein.

"Du reist ab, hast Du nicht noch einmal mit Jessica gesprochen?", fragt er. "Sie hat Schluss gemacht", erklärt ihm sein Bruder geknickt. "Echt jetzt, also ist das endgültig?", hakt der "Mauerwerk"-Besitzer nach, woraufhin ihm Philip zu verstehen gibt, dass er zurück nach London fliegen wird.