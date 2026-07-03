Schock bei GZSZ: "Sie hat Schluss gemacht"
Berlin - Ninas Doppelmord zieht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiter weite Kreise und zerstört jetzt auch noch das Leben ihrer Schwester.
Ninas Geheimnis belastet Jessica schwer. Weil sie Philip nicht die Wahrheit sagen kann, wird seine Nähe immer unerträglicher für sie. Aber ihr Verlobter lässt nicht locker und stellt sie zur Rede. Er will endlich wissen, was mit seiner Freundin los ist.
Um Philip nicht immer wieder etwas vormachen zu müssen, entscheidet sich die Krankenschwester zu einer letzten großen drastischen Lüge, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Sie tischt ihrem Partner auf, dass sie ihn betrogen hat. Ein schwerer Schlag für den Chefarzt, der gerade erst aus London zurückgekommen war, um die Hochzeitsvorbereitungen in die Wege zu leiten.
Tief enttäuscht entscheidet er sich dazu, den Kolle-Kiez fluchtartig wieder zu verlassen. Gerade, als er dabei ist, seine Sachen zusammenzupacken, kommt John herein.
"Du reist ab, hast Du nicht noch einmal mit Jessica gesprochen?", fragt er. "Sie hat Schluss gemacht", erklärt ihm sein Bruder geknickt. "Echt jetzt, also ist das endgültig?", hakt der "Mauerwerk"-Besitzer nach, woraufhin ihm Philip zu verstehen gibt, dass er zurück nach London fliegen wird.
Nach Trennung von Jessica: Philip kehrt verbittert nach London zurück
"Weißt Du, vielleicht hätte ich ihr den Seitensprung sogar verziehen", deutet er an, "aber ihr ist das alles zu viel und zu verbindlich mit uns", stellt der Arzt verbittert fest.
John will daraufhin wissen, ob das Jessicas einzige Begründung für die Trennung sei. "Anscheinend liebt sie mich nicht mehr", vermutet Philip desillusioniert.
Das sei ihr ja früh eingefallen, stellt John ein wenig sarkastisch fest. "Sie hat gesagt, das hat nichts mit mir zu tun. Sie ist einfach kaputt in Beziehungsdingen", bemerkt Philip den Tränen nahe und John nimmt seinen Bruder tröstend in den Arm.
Damit ist bei GZSZ also das nächste Traumpaar Geschichte. Philip reist in die Themse-Metropole ab und lässt Jessica zurück, die ihren Schmerz mit sich allein ausmacht.
Nina plagen derweil immer größere Schuldgefühle. Wie lange sie ihre Fassade noch aufrechterhalten kann, erfährst Du montags bis freitags am 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner