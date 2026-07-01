GZSZ: Matilda und Erik sind ein Paar, aber wie lange kann das gutgehen?

Berlin - Was lange währt wird endlich gut, heißt es doch so schön, aber ob das auch für Matilda und Erik bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " gilt, muss sich freilich erst noch herausstellen.

Matilda und Erik haben schließlich doch noch zueinandergefunden. © RTL / Rolf Baumgartner

Lange Zeit konnten oder wollten sich die beiden ihre Gefühle nicht eingestehen, sodass sie erst durch einen Unfall der Gerner-Tochter wachgerüttelt werden müssen.

Der Koch eilt voller Sorge sofort zu ihr, als er davon erfährt, und nutzt die Gelegenheit, um ihr sein Herz auszuschütten. Zunächst weist sie sein Liebesgeständnis zwar aus Selbstschutz noch zurück, lässt ihren Gefühlen dann aber doch freien Lauf.

"Dadurch werden die beiden ein Paar", jubelt Anna-Katharina Fecher (37) freudestrahlend in einem RTL-Interview. "Ich wünsche denen erst einmal eine schöne Beziehung [...] und eine gute Zeit und dann wünsche ich denen vielleicht auch [...] ein paar Konflikte", erklärt die Schauspielerin.

Dabei komme ihr beruflicher Egoismus zum Tragen, denn schließlich mache es immer Spaß, diese zu spielen, lässt der GZSZ-Star durchblicken. Und das Konfliktpotenzial ihrer Beziehung ist hochgradig explosiv.

Da wäre zum einen das Berufliche, denn für ein neues Projekt der Bank musste sich Matilda als Nihats Verlobte ausgeben, zumal Joachim nach ihrer Vorgeschichte mit Erik nicht sonderlich begeistert von der Wahl seiner Tochter sein dürfte.