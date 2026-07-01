GZSZ: Matilda und Erik sind ein Paar, aber wie lange kann das gutgehen?
Berlin - Was lange währt wird endlich gut, heißt es doch so schön, aber ob das auch für Matilda und Erik bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gilt, muss sich freilich erst noch herausstellen.
Lange Zeit konnten oder wollten sich die beiden ihre Gefühle nicht eingestehen, sodass sie erst durch einen Unfall der Gerner-Tochter wachgerüttelt werden müssen.
Der Koch eilt voller Sorge sofort zu ihr, als er davon erfährt, und nutzt die Gelegenheit, um ihr sein Herz auszuschütten. Zunächst weist sie sein Liebesgeständnis zwar aus Selbstschutz noch zurück, lässt ihren Gefühlen dann aber doch freien Lauf.
"Dadurch werden die beiden ein Paar", jubelt Anna-Katharina Fecher (37) freudestrahlend in einem RTL-Interview. "Ich wünsche denen erst einmal eine schöne Beziehung [...] und eine gute Zeit und dann wünsche ich denen vielleicht auch [...] ein paar Konflikte", erklärt die Schauspielerin.
Dabei komme ihr beruflicher Egoismus zum Tragen, denn schließlich mache es immer Spaß, diese zu spielen, lässt der GZSZ-Star durchblicken. Und das Konfliktpotenzial ihrer Beziehung ist hochgradig explosiv.
Da wäre zum einen das Berufliche, denn für ein neues Projekt der Bank musste sich Matilda als Nihats Verlobte ausgeben, zumal Joachim nach ihrer Vorgeschichte mit Erik nicht sonderlich begeistert von der Wahl seiner Tochter sein dürfte.
Toni begeht aus Wut einen folgenschweren Fehler
Zum anderen muss natürlich Toni alles mit ansehen, denn Matilda und Erik wollen sich nicht länger in der Öffentlichkeit verstecken, sodass er seiner Ex-Frau diesmal von Anfang an reinen Wein einschenkt.
Achtung, Spoiler!
Die Polizistin scheint von der Nachricht ungerührt und gibt sich vor dem Ex-Knacki keine Blöße. In Wahrheit fühlt sie sich jedoch zutiefst gedemütigt und rastet auf der Wache unkontrolliert aus. "Er fehlt mir so, ich will das nicht", bricht sie später weinend in Lillys Armen zusammen.
Das ist aber erst der Anfang einer folgenreichen Entwicklung, denn bei einer Observierung muss sie das Liebesglück der beiden mit ansehen. Zu viel für die Kommissarin, die ihre Rivalin in aller Öffentlichkeit als Giftmischerin bezeichnet. Und das hat Konsequenzen, denn auch wenn Toni ihre unbedachte Bemerkung sofort bedauert, muss sie ihre Marke abgeben!
Wie es für Toni, Matilda und Erik weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner