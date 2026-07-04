GZSZ: Als Toni Matilda trifft, verliert sie vollkommen die Fassung
Berlin - Für Toni bricht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gerade eine Welt zusammen, dabei hat sie die schreckliche Wahrheit noch gar nicht erfahren.
Die Ermittler haben den Doppelmord an Carlos und Zoe nämlich noch längst nicht aufgeklärt. Lediglich die Zuschauer wissen, dass die eigene Mutter der Kommissarin die Täterin und Toni obendrein gar nicht die leibliche Tochter von Nina ist.
Da fragt man sich, wie die Polizistin das alles überhaupt verkraften soll, wenn sie schon jetzt die Nerven verliert.
Auslöser ist das neue Liebesglück von ihrem Ex Erik und Matilda - ausgerechnet die Frau, mit der er sie betrogen hat. Und da die beiden sich diesmal nicht verstecken wollen, schenkt der Koch seiner Ex-Frau reinen Wein ein.
Toni lässt sich zwar nichts anmerken, aber auf der Wache brechen sich Wut und Enttäuschung bei ihr Bahn. Als sie dann auch noch Matilda auf dem Kiez trifft, eskaliert die Situation, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die Kommissarin wirft ihrer Rivalin einen verächtlichen Blick zu. Matilda versucht, sich der Situation zu entziehen und setzt ihren Weg zunächst fort, doch Toni kann nicht an sich halten und stellt die Gerner-Tochter zur Rede.
Toni diffamiert Matilda auf offener Straße
"Tolles Paar, ihr beide", ruft sie Matilda hinterher, die daraufhin stehenbleibt und sich umdreht. "Erik ist ein Naturtalent als Lügner und Betrüger und Du ja auch", knallt sie ihrer Erzfeindin an den Kopf.
"Bitte?", fragt Matilda überrascht. "Du tust Dich mit einer Auftragskillerin zusammen und vergiftest Deinen eigenen Vater", hält ihr Toni in aller Öffentlichkeit vor.
Aber die Ermittlerin ist noch nicht fertig. "In Sachen krimineller Energie schenkst Du Dir mit Erik nichts", giftet sie weiter und stellt damit auch den Ex-Knacki bloß.
Matilda reicht, was sie gehört hat. Sie wendet sich ab und geht ihrer Wege. "Ihr werdet es noch richtig weit bringen zusammen", ruft Antonia ihr verbittert hinterher. Zu ihrem Pech hat ausgerechnet Joachim ihre Wutrede mit angehört.
Ob Gerner zum Schutz seiner Tochter jetzt rechtliche Schritte einleitet und welche Folgen das für die Polizistin haben könnte, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner