GZSZ: Als Toni Matilda trifft, verliert sie vollkommen die Fassung

Berlin - Für Toni bricht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " gerade eine Welt zusammen, dabei hat sie die schreckliche Wahrheit noch gar nicht erfahren.

Matilda und Erik wollen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr verstecken. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Ermittler haben den Doppelmord an Carlos und Zoe nämlich noch längst nicht aufgeklärt. Lediglich die Zuschauer wissen, dass die eigene Mutter der Kommissarin die Täterin und Toni obendrein gar nicht die leibliche Tochter von Nina ist.

Da fragt man sich, wie die Polizistin das alles überhaupt verkraften soll, wenn sie schon jetzt die Nerven verliert.

Auslöser ist das neue Liebesglück von ihrem Ex Erik und Matilda - ausgerechnet die Frau, mit der er sie betrogen hat. Und da die beiden sich diesmal nicht verstecken wollen, schenkt der Koch seiner Ex-Frau reinen Wein ein.

Toni lässt sich zwar nichts anmerken, aber auf der Wache brechen sich Wut und Enttäuschung bei ihr Bahn. Als sie dann auch noch Matilda auf dem Kiez trifft, eskaliert die Situation, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die Kommissarin wirft ihrer Rivalin einen verächtlichen Blick zu. Matilda versucht, sich der Situation zu entziehen und setzt ihren Weg zunächst fort, doch Toni kann nicht an sich halten und stellt die Gerner-Tochter zur Rede.