GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro verrät: Fans erwartet explosives Gerner-Drama

Berlin - Ohne ihn ist " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " unvorstellbar: Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro (63). Zur 8000. Folge der beliebten Vorabendserie lässt der Schauspieler seine Paraderolle als gerissener Anwalt Revue passieren und gibt einen Ausblick in die Zukunft.

So setzten "GZSZ" und seine Darsteller in der Vergangenheit immer wieder ein Zeichen und zeigten Flagge gegen Rassismus und Diskriminierung. Auch Themen wie Homosexualität, Krankheiten, Drogen, Alkohol- und Tablettensucht finden sich immer wieder in der Storyline wieder. Diese Geschichten und Schicksale machen für ihn als Schauspieler auch den Reiz aus, wie er weiter berichtete.

Auf die Frage, warum er dem Kolle-Kiez so lange die Treue hält, antwortete der bekennende Star-Trek-Fan: "Ich schätze besonders an der Serie, dass sie immer wieder Probleme aufgreift, die auch die Zuschauer beschäftigen und sehr aktuell sind."

Auch wenn Bahro schon seit 1993, genauer: seit Folge 185, Teil des Casts ist, änderte sich nichts an der Popularität des Charakters.

Die Ehe von Gerner und Yvonne stand vor dem Aus. © RTL / Rolf Baumgartner

Als besonderer Moment blieb ihm der Tod seines Seriensohnes Dominik im Gedächtnis. "Ich musste mir dabei immer vorstellen, wie es mir gehen würde, wenn mein leiblicher Sohn mir auf diese Weise genommen werden würde. Und das war eine furchtbare Vorstellung."

Und wie geht es für Jo Gerner in zwei Monaten nach seiner Rückkehr aus den USA weiter? "Jo erfährt über einen Brief von Felix Lehmann an seine Ex-Frau Laura explosive Neuigkeiten … - mit Potential für sehr viel Gerner-Drama!"

Zuletzt war die Ehe von Gerner und Yvonne nach einem heftigen Streit in eine schwere Krise geraten und es drohte ein Aus. Hierzu merkte Bahro nun an: "Auf alle Fälle bleibt er bei Yvonne und was ich jetzt schon sagen kann: Es ist und wird kompliziert!"

"GZSZ" läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.