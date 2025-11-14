Der GZSZ-Wandel der Zoe V.: Von der eiskalten Killerin zur liebenden Mama
Berlin - Zoe offenbart bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ihre liebenswerte Seite: Sie ist nicht die Erste, die in der Daily Soap einen krassen Wandel von böse zu gut vollzieht.
Bestes Beispiel ist hier wohl Jo Gerner, der im Alter vom Fiesling zu einem regelrechten Softie mutiert ist und nur noch ab und an und meistens lediglich zum Wohl seiner Familie über die Stränge schlägt.
Ein entscheidender Faktor für die Wandlung des gerissenen Geschäftsmanns war zweifelsohne seine Ehe mit Yvonne. Da diese nun aber Geschichte ist, bleibt abzuwarten, ob Gerner wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt.
Auch Zoes Verwandlung hat mit Familie zu tun.
Die eiskalte Ex-Killerin wurde bei einem One-Night-Stand mit John schwanger und gab ihr Kind zunächst zur Adoption frei. Mittlerweile hat sie aber doch ihre Muttergefühle entdeckt und das (gemeinsame) Sorgerecht für Clara erkämpft.
"Leute, Zoe hat ein Kind und lernt sich das erste Mal in der Rolle der Mutter kennen", stellt Lara Dandelion Seibert (33) freudestrahlend in einem RTL-Interview fest. Die Schauspielerin hatte sich bereits Anfang des Jahres "eine andere Farbe" bei ihrer Figur gewünscht und dem sind die Macher nachgekommen.
Lara Dandelion Seibert findet Spagat zwischen eiskalter Ex-Killerin und liebender Mama "total spannend"
Für sie als Darstellerin sei es "total spannend so einen Stretch zu haben", zwischen eiskalter Killerin auf der einen und liebender Mutter auf der anderen Seite. Es sei sehr interessant, ihre Figur ein wenig neu zu erfinden.
Zwar kämpft die Ex-Agentin zunächst auch um ihre Tochter mit harten Bandagen, bis sie "das erste Mal einsieht, dass eine Familienkonstellation total wichtig ist für Clara, dass Vater und Mutter eine wichtige Rolle spielen und dass sie John deshalb nicht komplett ausschließen will", schildert die Promi-Dame Zoes Beweggründe.
Und das ist in der Tat ungewöhnlich, denn die Giftspritze hätte John bei der Anhörung vor Gericht fertig machen und sich das alleinige Sorgerecht sichern können. Neben Clara spielt auch Carlos, der ihr immer wieder ins Gewissen redet, eine wichtige Rolle bei diesem Wandel.
Zoes neue Seite glaubhaft darzustellen sei aber gleichzeitig "sehr fordernd" für den GZSZ-Star, "weil ich hab keine Kinder". Das ist in diesem Fall aber vielleicht sogar ein Vorteil, denn "Zoe ist ja nicht irgendeine Mama, sondern auch für sie ist das Neuland", erklärt Seibert.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner