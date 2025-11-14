Der GZSZ-Wandel der Zoe V.: Von der eiskalten Killerin zur liebenden Mama

Berlin - Zoe offenbart bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ihre liebenswerte Seite: Sie ist nicht die Erste, die in der Daily Soap einen krassen Wandel von böse zu gut vollzieht.

Zoe hat John vor Gericht nicht in die Pfanne gehauen und teilt sich das Sorgerecht mit dem Vater ihrer Tochter. © RTL / Rolf Baumgartner

Bestes Beispiel ist hier wohl Jo Gerner, der im Alter vom Fiesling zu einem regelrechten Softie mutiert ist und nur noch ab und an und meistens lediglich zum Wohl seiner Familie über die Stränge schlägt.

Ein entscheidender Faktor für die Wandlung des gerissenen Geschäftsmanns war zweifelsohne seine Ehe mit Yvonne. Da diese nun aber Geschichte ist, bleibt abzuwarten, ob Gerner wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt.

Auch Zoes Verwandlung hat mit Familie zu tun.

Die eiskalte Ex-Killerin wurde bei einem One-Night-Stand mit John schwanger und gab ihr Kind zunächst zur Adoption frei. Mittlerweile hat sie aber doch ihre Muttergefühle entdeckt und das (gemeinsame) Sorgerecht für Clara erkämpft.

"Leute, Zoe hat ein Kind und lernt sich das erste Mal in der Rolle der Mutter kennen", stellt Lara Dandelion Seibert (33) freudestrahlend in einem RTL-Interview fest. Die Schauspielerin hatte sich bereits Anfang des Jahres "eine andere Farbe" bei ihrer Figur gewünscht und dem sind die Macher nachgekommen.