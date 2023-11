Erster Trailer zum GZSZ-Special in Paris: Emily gerät ins Fadenkreuz

Berlin - RTL hat am Sonntag einen ersten Trailer zum anstehenden Spielfilm-Special von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in Paris veröffentlicht, der jede Menge Spannung und Drama verspricht.

"Ich dachte, unsere Flitterwochen in Paris, die werden einmalig, aber Laura macht mal wieder ihr eigenes Ding", beklagt sich John und lässt sich nur widerwillig als Helfershelfer einspannen.

Das wird sich zeigen, denn Laura geht besagter Koffer dummerweise verloren und so ist sie auf die Hilfe ihres Liebsten angewiesen. Wird ihre Liebe diese neue Intrige überstehen?

"Ich liebe John, aber dieses eine kleine Geheimnis, das wird er mir doch wohl verzeihen?", fragt Laura sich selbst und die Zuschauer in der Vorschau auf das Spielfilm-Event.

Allerdings spannt sie ihren Bruder Moritz ein, der ihr einen silbernen Koffer voller Bargeld in die französische Hauptstadt bringt, wobei es sich um eine Art "Schmerzensgeld" handelt, wie sie selbst sagt. Was hat die brünette Beauty damit vor?

Laura und John wollen eigentlich ihre Flitterwochen in der Stadt der Liebe genießen, aber Laura wäre nicht Laura, wenn sie nicht nebenbei noch ihr eigenes Süppchen kochen würde, von dem ihr Ehemann zunächst natürlich nichts weiß.

Wird John seine Schwester Emily retten können? © RTL / Pascal Bünning

Und dann ist da natürlich noch die Geschichte rund um Emily, die in der Mode-Metropole eigentlich kurz vor ihrem ganz großen Durchbruch als Taschendesignerin steht.

Trotz ihrer nach wie vor schmerzhaften Trennung von Sascha begibt sie sich für ihren großen Auftritt bei einer angesagten Fashionshow nach Paris. Es "sollte mein Neuanfang werden und jetzt steht alles auf dem Spiel", kündigt Emily an.

Denn ein Flirt wird alles auf den Kopf stellen und dafür sorgen, dass sie in Lebensgefahr schwebt. In dem circa 34-sekündigen Clip ist ein Mann mit einer Waffe in der Hand zu sehen und Emily gerät im wahrsten Sinn des Wortes ins Fadenkreuz!

Werden Laura und John sie noch rechtzeitig retten können? Das erfahrt Ihr am 23. November ab 19.40 Uhr bei RTL oder bereits eine Woche zuvor auf RTL+.