GZSZ: Als er DAS hört, platzt Robin der Kragen

Berlin - Robin ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nicht nur nach Berlin gekommen , um seinen Vater zu finden, sondern er wollte eigentlich auch Geld von ihm verlangen.

Paul (l.) stellt Robin als Gehilfen in seiner Firma ein. © RTL / Rolf Baumgartner

Und das hat einen Grund, denn Martins Sohn drückt nach dem Tod seiner Mutter ein beträchtlicher Schuldenberg. Daher ist er dankbar, dass Moritz und Erik ihm zur Seite stehen.

Alles scheint sich zum Guten zu wenden, als ihn Paul als Gehilfen einstellt. Doch plötzlich verschwindet nach einem Auftrag ein Umschlag mit 2000 Euro. Der Verdacht von Ex-Gauner Erik fällt schnell auf Robin.

Sein Versuch, Verständnis zu zeigen und ihn dazu zu bewegen, das vermeintlich gestohlene Geld zurückzugeben, geht jedoch gewaltig in die Hose, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Nach einem Auftrag für Jo Gerner kommt Robin ins "Mauerwerk". "Wir haben richtig geackert", berichtet er Erik stolz und schwärmt vom Townhouse: "Guck dir diese Luxushütte an, da schnallste echt ab."

Der Ex-Knacki will die Gelegenheit nutzen, um Robin auf das verschwundene Geld anzusprechen. "Früher, in meinem alten Leben, mit den janzen Problemen - kann sein, dass ick da zujegriffen hätte", deutet er an, aber Robin versteht nicht, worauf er hinauswill.