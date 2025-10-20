GZSZ: Als er DAS hört, platzt Robin der Kragen
Berlin - Robin ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht nur nach Berlin gekommen, um seinen Vater zu finden, sondern er wollte eigentlich auch Geld von ihm verlangen.
Und das hat einen Grund, denn Martins Sohn drückt nach dem Tod seiner Mutter ein beträchtlicher Schuldenberg. Daher ist er dankbar, dass Moritz und Erik ihm zur Seite stehen.
Alles scheint sich zum Guten zu wenden, als ihn Paul als Gehilfen einstellt. Doch plötzlich verschwindet nach einem Auftrag ein Umschlag mit 2000 Euro. Der Verdacht von Ex-Gauner Erik fällt schnell auf Robin.
Sein Versuch, Verständnis zu zeigen und ihn dazu zu bewegen, das vermeintlich gestohlene Geld zurückzugeben, geht jedoch gewaltig in die Hose, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Nach einem Auftrag für Jo Gerner kommt Robin ins "Mauerwerk". "Wir haben richtig geackert", berichtet er Erik stolz und schwärmt vom Townhouse: "Guck dir diese Luxushütte an, da schnallste echt ab."
Der Ex-Knacki will die Gelegenheit nutzen, um Robin auf das verschwundene Geld anzusprechen. "Früher, in meinem alten Leben, mit den janzen Problemen - kann sein, dass ick da zujegriffen hätte", deutet er an, aber Robin versteht nicht, worauf er hinauswill.
GZSZ-Robin rastet erneut aus: "F***t Euch!"
"Was willst Du mir damit sagen?", fragt sein Gegenüber verwundert. "Na, bei dem 2000-Euro-Umschlag zum Beispiel, ick hätte hundertprozentig zujegriffen", zeigt sich Erik verständnisvoll, dass man mal vom Weg abkommen kann.
"Du glaubst, ich hab Pauls Geld genommen?", erwidert Robin entsetzt. "Ick könnte dit verstehen", räumt der ehemalige Ganove ein und macht Robin damit erst recht wütend. "Wofür hältst Du mich? Ich beklaue doch nicht meine Freunde", wehrt er sich gegen die Anschuldigung.
"Nee, Robin, ick sach ja nur, rein hypothetisch: Wenn der Umschlag wieder ufftauchen würde, wär die Sache für mich damit erledigt", versucht Erik ihm klarzumachen und erreicht damit genau das Gegenteil. "Scheiße, ich habe das Geld nicht!", beteuert Tonis Halbbruder noch einmal mit Nachdruck.
In diesem Augenblick stößt Paul dazu. "Redet Ihr von meinem Geld?", fragt er süffisant. Zu viel für Robin, dem endgültig der Kragen platzt. Er holt sogar kurz zum Schlag gegen den Tischler aus: "F***t Euch!", entfährt es ihm, bevor er wutentbrannt den Club verlässt.
Ob Robin die Wahrheit sagt und er tatsächlich zu Unrecht von Erik verdächtigt wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner