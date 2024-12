Ein alter Bekannter kehrt zurück: Er ist der Neue bei GZSZ

Nina erhält überraschenden Besuch von ihrem Ehemann Pedro Navarro (r.). © RTL / Rolf Baumgartner

Ihr neuer Ehemann: Pedro Navarro. Der Latino taucht nun in Berlin auf und wird erst mal länger bleiben.

"Pedro hat Nina gesagt, er sei geschäftlich eingebunden. Doch dann überrascht er sie zu Weihnachten, und er hat was Besonderes für sie dabei", erklärt Schauspieler Alberto Ruano, der bei GZSZ eine Gastrolle übernimmt.

Unbekannt auf dem Kolle-Kiez ist der erfolgreiche Geschäftsmann nicht. Er war bereits vor einem Jahr in Berlin, arbeitete in der Zeit erfolgreich mit Nina zusammen. Er ist es auch, der ihr einen Job in Argentinien verschafft hat.

"Pedro ist ein erfolgreicher Investor, der sein Vermögen in Immobilien und Events anlegt. Er war verheiratet, doch die konfliktreiche Beziehung mit seiner Frau endete schließlich in einer Trennung. Bereits während der Trennung begann er, mit Nina in Argentinien zusammenzuarbeiten, die in seiner Firma angestellt ist."