GZSZ: Gibt es noch eine Chance für Jo Gerner und Yvonne?
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" scheint es für Joachim und Yvonne kein Zurück mehr zu geben, auch wenn sie eigentlich noch Gefühle füreinander haben.
Jo ist einfach nicht in der Lage, über seinen eigenen Schatten zu springen und seiner Frau zu verzeihen, dass sie sich zum Wohl ihrer Tochter gegen ihn gestellt hat, obwohl gerade ihm so gut wie jedes Mittel recht ist, um seine eigene Familie zu schützen.
Moritz hatte von seiner Mutter erfahren, dass Gerner in der Nacht, in der Zoe ermordet wurde, mit einer Waffe zu seiner Erzfeindin gefahren war und eine folgenschwere Aussage bei der Polizei gemacht.
Yvonne war daraufhin gezwungen, die Angaben ihres Sohnes zu bestätigen, obwohl ihr Joachim klargemacht hatte, dass er mit ihr fertig sei, wenn sie sich für Laura entscheidet und gegen ihn aussagt. Und Gerner steht zu seinem Wort, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Yvonne vertritt Nina im "Vereinsheim" und plaudert mit Maren am Tresen. "Aber um mal auf andere Gedanken zu kommen: Jo hat einen neuen Scheidungstermin beantragt", lässt sie ihre Freundin ohne Umschweife wissen.
Joachim will sich so schnell wie möglich von Yvonne scheiden lassen
"Wirklich?", hakt die Blondine bestürzt nach. "Ja, er kann's kaum abwarten", bestätigt Lauras Mutter gekränkt. Es schmerzt sie sehr, dass ihr Professor sie aus seinem Leben gestrichen hat.
Als er später vor dem Café aus einem Auto aussteigt, wirft sie ihm hoffnungsvoll einen Blick zu, der von Jo aber nur mit grimmiger Miene beantwortet wird. Und doch eilt er ihr zu Hilfe, als drei betrunkene Gäste das "Vereinsheim" nicht verlassen wollen.
Doch dann ist der gerissene Geschäftsmann gezwungen, Zeit mit seiner Noch-Ehefrau zu verbringen, denn das Suff-Trio schließt die beiden aus Rache im Laden ein.
Yvonne nutzt die Gunst der Stunde, um Joachim ihr Handeln zu erklären, stellt aber schweren Herzens fest, dass sie ihre Hoffnung auf Versöhnung begraben muss, denn er macht ihr in aller Deutlichkeit klar, dass er ihr diesen Verrat niemals verzeihen wird.
Wie sich das Verhältnis zwischen den beiden weiter entwickeln wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner