GZSZ: Gibt es noch eine Chance für Jo Gerner und Yvonne?

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " scheint es für Joachim und Yvonne kein Zurück mehr zu geben, auch wenn sie eigentlich noch Gefühle füreinander haben.

Moritz drängt seine Mutter zu einer Aussage gegen Jo Gerner. © RTL / Rolf Baumgartner

Jo ist einfach nicht in der Lage, über seinen eigenen Schatten zu springen und seiner Frau zu verzeihen, dass sie sich zum Wohl ihrer Tochter gegen ihn gestellt hat, obwohl gerade ihm so gut wie jedes Mittel recht ist, um seine eigene Familie zu schützen.

Moritz hatte von seiner Mutter erfahren, dass Gerner in der Nacht, in der Zoe ermordet wurde, mit einer Waffe zu seiner Erzfeindin gefahren war und eine folgenschwere Aussage bei der Polizei gemacht.

Yvonne war daraufhin gezwungen, die Angaben ihres Sohnes zu bestätigen, obwohl ihr Joachim klargemacht hatte, dass er mit ihr fertig sei, wenn sie sich für Laura entscheidet und gegen ihn aussagt. Und Gerner steht zu seinem Wort, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Yvonne vertritt Nina im "Vereinsheim" und plaudert mit Maren am Tresen. "Aber um mal auf andere Gedanken zu kommen: Jo hat einen neuen Scheidungstermin beantragt", lässt sie ihre Freundin ohne Umschweife wissen.