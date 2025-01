Ende einer GZSZ-Legende: Wird Jo Gerner vergiftet?

Berlin - Für Jo Gerner beginnt das neue Jahr bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " mit einem echten Schock, denn ausgerechnet seine eigene Tochter will ihm Schaden zufügen.

Daran ist vor allem Zoe schuld, die Matilda durch ein gefälschtes Gutachten überhaupt erst auf diese Idee gebracht hat. Und die Ex-Agentin weiß genau, wie sie ihre Partnerin in Crime für ihre Zwecke beeinflussen muss, lässt Zoe-Darstellerin Lara Dandelion Seibert (32) die Zuschauer in einem RTL-Interview wissen.

Doch das reicht ihr nicht, denn sie wird nur von dem Gedanken nach Rache an ihrem Vater angetrieben, will ihm alles wegnehmen, weil sie im Glauben ist, dass er sie nie haben wollte.

Davon ahnt der gerissene Geschäftsmann freilich noch nichts, sondern er versucht arglos, ein besseres Verhältnis zu Matilda aufzubauen und sie in sein Business einzuführen .

Was wird Carlos mit seinem Wissen um Zoe anfangen und wie wird sie darauf reagieren? © RTL / Rolf Baumgartner

Denn Zoe weiht Joachims Tochter in ihren Plan ein, ihren Widersacher aus dem Weg zu räumen, um schneller an ihr Ziel zu gelangen. Um die Kontrolle zu behalten, beschließt Matilda, Jo das Gift selbst zu verabreichen und besorgt sich einen Medikamentencocktail.

"Die Folgen: Demenz-artige Symptome, die ihn nach und nach geschäftsunfähig machen", schildert die Schauspielerin die Auswirkungen des Gift-Anschlags.

Zoe zeigt sich also wieder einmal von ihrer vollkommen skrupellosen Seite, wie sie die GZSZ-Fans einst auch kennenlernten. Im gleichen Atemzug kündigt Seibert jedoch auch "etwas mehr Menschlichkeit" im Zusammenhang mit ihrer Figur an.

"Während Zoe weiter um ihren Stand in der Bank kämpft, deckt Carlos ein Geheimnis auf, das sie selbst am liebsten für immer vergraben hätte", gewährt die 32-Jährige einen Ausblick auf die weiteren Geschehnisse in der Daily Soap.

Wie weit Matilda ihr fieses Spiel mit Joachim treibt und was sich hinter Zoes Geheimnis verbirgt, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.