Entscheidung bei GZSZ gefallen: Wer Clara jetzt bekommt
Berlin - Das Urteil ist gefallen. Bis zuletzt lieferten sich John und Zoe bei GZSZ einen erbitterten Sorgerechtsstreit um Clara. Vor allem für John sah es zuletzt eher düster aus. Jetzt aber kann er durchaus zufrieden sein - zumindest teilweise.
Wie die Wochenvorschau zeigt, werden Zoe und John in Zukunft mehr miteinander zu tun bekommen. Sie teilen sich das Sorgerecht.
"Nach sorgfältiger Prüfung aller Umstände und unter Berücksichtigung des Wohls ihrer Tochter Clara Bachmann, spreche ich Ihnen, John Bachmann und Zoe Lopez, hiermit das gemeinsame Sorgerecht für Ihre Tochter Clara zu", verkündet die Richterin.
Es ist ein Urteil, mit dem beide Seiten sehr gut leben können. Zoe kann sich endlich richtig, um ihre Tochter kümmern und ist nicht mehr auf Besuchszeiten angewiesen. Auch der Mauerwerkschef kann durchatmen. Es hätte viel schlimmer kommen können.
"Die hätte mich da drinnen richtig fertig machen können. Unzuverlässig. Gewaltbereit", muss sich John eingestehen. "Richtig. Und vielleicht hätte sie dann das Sorgerecht alleine bekommen", ergänzt Philip.
Raufen sich Zoe und John jetzt zusammen?
Zur Erinnerung: Weil sich John für einen Moment nicht beherrschen konnte, schubste er Zoe, die das sofort für sich nutzen wollte. Sie stellte ihn als gewalttätig dar. Jessica sollte als Augenzeugin zwar für ihn lügen, machte aber einen Rückzieher. Auch sie hat erkannt, dass sich die Ex-Agentin geändert hat.
Klar ist aber auch: Leicht wird der neue Umgang nicht. Weder für John, noch für Zoe. Dafür ist zu viel passiert. "Ich bin echt gespannt, wie Zoe sich das alles vorstellt", wundert sich Claras Papa.
Zumal es noch komplizierter wird. Laura kehrt schon bald in den Kolle-Kiez zurück. Den Seitensprung konnte die brünette Beauty noch verzeihen, nicht aber, dass sie ein gemeinsames Kind haben. Erst recht nicht, wenn es jetzt happy Family geben soll. Ein Liebes-Comeback ist unter dieser Konstellation jedoch so gut wie ausgeschlossen, wollte Zoe Laura doch einst umbringen.
Womöglich fragt sich das einstige GZSZ-Biest auch deshalb: "Hoffentlich habe ich heute keinen Fehler gemacht." Die Antwort gibt es wie gewohnt montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner