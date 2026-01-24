Holt GZSZ-Nina die Fake-Entführung wieder ein? "Die geht in den Knast"
Berlin - Das musste ja so kommen! Ninas "Entführung" von Tolstoi bleibt nicht lange unerkannt: Katrin kommt ihr auf die Schliche und stellt ihre Freundin zur Rede.
Nur durch Zufall findet Billy Sunset heraus, dass sich unmittelbar vor dem Verschwinden des Hundes die Freundinnen Katrin, Yvonne, Maren und Nina seinen Wagen geliehen haben. Damit ist auch klar, wer Tolstoi entführt hat.
Er ist fest entschlossen, denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen. Das macht der arrogante Unternehmer Katrin mehr als deutlich, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.
"Die große Blonde, die wollte mir wehtun, weil sie mich hasst. Aber ich kann Sie beruhigen, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit", so der Exzentriker. Er droht: "Die geht in den Knast und Sie auch."
Mit großer Blondine meint er allerdings nicht Nina - die eigentliche "Entführerin" -, sondern Maren, Katrins beste Freundin.
Sie war es schließlich, die auf Tolstoi aufpassen sollte, bevor der Hund davonlief. Schon ihre erste Begegnung endete unschön. Bei Katrin aber fällt recht schnell der Groschen: Nicht Maren, sondern Nina steckt dahinter!
GZSZ: Katrin kommt hinter Ninas Geheimnis
Jetzt ergeben die plötzlichen 5000 Euro für die Handwerker, obwohl die Bank ein Darlehen zuerst verweigert hatte, Sinn. Auch ihr Verhalten bei den Anschuldigungen Billy Sunsets waren für Katrin schon da merkwürdig.
Die taffe Geschäftsfrau redet dann im Vereinsheim auch gar nicht erst um den heißen Brei herum, sondern fällt gleich mit der Tür ins Haus: "Du hast den Hund entführt!"
Rückt Nina nun mit der Wahrheit raus? Von einer Entführung kann man zwar nicht sprechen, ist ihr der Hund doch zugelaufen. Als dann aber Billy Sunset von einer Entführung ausging und plötzlich von Lösegeld sprach, klärte sie das Missverständnis nicht auf. Angesichts der Geldprobleme war die Verlockung zu groß.
Jetzt aber holt sie die Fake-Entführung wieder ein, wird Katrin doch alles tun, um Female3 zu retten. Billy Sunset ist als Kunde einfach zu wichtig. Wichtiger als die Freundschaft zu Nina? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner