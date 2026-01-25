Mehr als nur eine GZSZ-Affäre? Matilda will Gewissheit haben
Berlin - Seit Wochen sprühen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Funken zwischen Matilda und Erik, aber wie lange kann diese Affäre noch gut gehen?
Der Ex-Knacki spielt ein gefährliches Spiel, denn wenn die Liaison auffliegt, dürfte seine noch sehr frische Ehe mit Toni schon wieder Geschichte sein.
Das Doppelleben macht ihm zusehends zu schaffen und immer wieder stößt er dabei auch Matilda vor den Kopf. Die Gerner-Tochter will aber endlich Gewissheit haben und stellt Tonis Mann eine entscheidende Frage, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Julians Zwillingsschwester steht wie ein Häufchen Elend in der Küche vom Townhouse, als es plötzlich an der Tür klingelt und Erik vor ihr steht.
"Es tut mir leid wegen vorhin und dass ich im Hotel einfach abjehauen bin", entschuldigt er sich bei seiner Geliebten.
"Matilda, ick will Dir nich wehtun!", beteuert der Koch. "Es ist ja klar, dass ich eigentlich nichts erwarten darf", entgegnet sie und stammelt unter Tränen: "Aber nach den letzten Wochen ..."
Matilda will endlich wissen, woran sie bei Erik ist
Angefangen hatte alles mit einem One-Night-Stand in der Küche vom "Mauerwerk". Und was eigentlich ein einmaliger Ausrutscher bleiben sollte, gipfelte in einer heißen Affäre.
Einem leidenschaftlichen Kuss zu Silvester folgten unbeschwerte Stunden im Hotel, als die beiden alles um sich herum vergaßen und die Welt für einen Moment lang stillzustehen schien.
Allerdings muss diese Seifenblase früher oder später platzen, denn eigentlich ist Toni die Frau seines Lebens, was er auch Matilda gegenüber deutlich macht, aber trotzdem kommt er von seiner Gespielin einfach nicht los und steckt voll im Gefühlschaos.
"Ick wees", zeigt ihr Gegenüber Verständnis für die schwierige Situation. Langsam geht Matilda auf ihren Geliebten zu. "Erik, ich weiß, Du bist verheiratet, aber ich muss Dich das einfach fragen und ich brauche eine Antwort: Was ist das hier mit uns?"
Was Erik auf diese schwierige Frage erwidern wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner