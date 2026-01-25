Mehr als nur eine GZSZ-Affäre? Matilda will Gewissheit haben

Berlin - Seit Wochen sprühen bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " die Funken zwischen Matilda und Erik, aber wie lange kann diese Affäre noch gut gehen?

Matilda und Erik befinden sich in einem gewaltigen Gefühlschaos. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Ex-Knacki spielt ein gefährliches Spiel, denn wenn die Liaison auffliegt, dürfte seine noch sehr frische Ehe mit Toni schon wieder Geschichte sein.

Das Doppelleben macht ihm zusehends zu schaffen und immer wieder stößt er dabei auch Matilda vor den Kopf. Die Gerner-Tochter will aber endlich Gewissheit haben und stellt Tonis Mann eine entscheidende Frage, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Julians Zwillingsschwester steht wie ein Häufchen Elend in der Küche vom Townhouse, als es plötzlich an der Tür klingelt und Erik vor ihr steht.

"Es tut mir leid wegen vorhin und dass ich im Hotel einfach abjehauen bin", entschuldigt er sich bei seiner Geliebten.

"Matilda, ick will Dir nich wehtun!", beteuert der Koch. "Es ist ja klar, dass ich eigentlich nichts erwarten darf", entgegnet sie und stammelt unter Tränen: "Aber nach den letzten Wochen ..."