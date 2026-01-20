Nächste Trennung bei GZSZ: "Voller Liebe, aber endgültig"
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht die nächste Trennung an, auch weil die Schauspieler getrennte Wege gehen.
Für Emily und Tobias gibt es keine gemeinsame Zukunft mehr im Kolle-Kiez. Die beiden hatten zwar durch die Krebserkrankung von Tobias wieder zueinander gefunden, allerdings scheint das Vertrauen zwischen ihnen zu großen Schaden genommen zu haben.
Um Katrins Beweise gegen John an sich zu bringen, mit denen sie Emily erpresst hatte, verbrachte der Bauleiter eine heiße Nacht mit seiner Ex-Frau - ein Fehltritt, den ihm seine neue Partnerin lange Zeit nicht verzeihen konnte.
"Während in der Beziehung von Emily und Tobias eigentlich wieder Normalität einkehren sollte, stellen sich beide die entscheidende Frage: Ist nach allem, was zwischen ihnen passiert ist, gegenseitiges Vertrauen überhaupt noch möglich?", erklärt Jan Kittmann (43) den Grund für das Liebes-Aus in einem RTL-Interview.
Obwohl es den beiden ja eigentlich gar nicht an Liebe mangelt. "Einvernehmlich und einander zugewandt treffen Emily und Tobias schließlich eine Entscheidung: voller Liebe, aber endgültig …", betont der gebürtige Berliner.
Die zwei wüssten zwar, dass sie sich lieben, "doch lässt sich Vertrauen mit dem Verstand beschließen, wenn das Herz Zweifel hegt?", stellt der 43-Jährige in den Raum.
Jan Kittmann kündigt schockierende Veränderungen bei GZSZ an
Die Trennung ist erforderlich, weil nicht nur ihre Figuren, sondern auch die Schauspieler getrennte Wege gehen. Anne Menden (40) befindet sich bereits seit November in der Baby-Pause und steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes.
Und Kittmann freut sich, dass er bei der 19. Staffel von "Let's Dance" mittanzen darf, auch wenn er sich "ein bissel in die Hosen" mache. Im Gegensatz zu Emily, die den Kiez demnächst in Richtung Singapur verlassen wird, um dort ein Projekt für "Female³" zu betreuen, wird Tobias aber noch ein Weilchen bleiben.
"Ich drehe aktuell noch", bestätigt der GZSZ-Star. Er werde noch bis in den Frühling hinein im TV zu sehen sein und dann nach der Drehpause wieder im Sommer, und bis dahin wird so einiges passieren.
"Meine Rolle Tobias wird den Kiez nicht mehr so vorfinden, wie er ihn zurückgelassen hat. In der Zwischenzeit wird viel Schockierendes geschehen - und nichts wird mehr sein wie zuvor", kündigt Jan Kittmann an.
Wie Tobias' Abschied vom Kiez konkret aussehen wird, erfährst Du montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL