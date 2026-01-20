Nächste Trennung bei GZSZ: "Voller Liebe, aber endgültig"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " steht die nächste Trennung an, auch weil die Schauspieler getrennte Wege gehen.

Jan Kittmann (43) wird eine GZSZ-Pause für seine Teilnahme bei "Let's Dance" einlegen. © RTL / Bernd Jaworek

Für Emily und Tobias gibt es keine gemeinsame Zukunft mehr im Kolle-Kiez. Die beiden hatten zwar durch die Krebserkrankung von Tobias wieder zueinander gefunden, allerdings scheint das Vertrauen zwischen ihnen zu großen Schaden genommen zu haben.

Um Katrins Beweise gegen John an sich zu bringen, mit denen sie Emily erpresst hatte, verbrachte der Bauleiter eine heiße Nacht mit seiner Ex-Frau - ein Fehltritt, den ihm seine neue Partnerin lange Zeit nicht verzeihen konnte.

"Während in der Beziehung von Emily und Tobias eigentlich wieder Normalität einkehren sollte, stellen sich beide die entscheidende Frage: Ist nach allem, was zwischen ihnen passiert ist, gegenseitiges Vertrauen überhaupt noch möglich?", erklärt Jan Kittmann (43) den Grund für das Liebes-Aus in einem RTL-Interview.

Obwohl es den beiden ja eigentlich gar nicht an Liebe mangelt. "Einvernehmlich und einander zugewandt treffen Emily und Tobias schließlich eine Entscheidung: voller Liebe, aber endgültig …", betont der gebürtige Berliner.

Die zwei wüssten zwar, dass sie sich lieben, "doch lässt sich Vertrauen mit dem Verstand beschließen, wenn das Herz Zweifel hegt?", stellt der 43-Jährige in den Raum.