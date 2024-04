08.04.2024 17:18 Ex-GZSZ-Star Sila Sahin gesteht: In diesen Kollegen war sie "ein bisschen verknallt"

Ex-GZSZ-Star Sila Sahin hat in einem RTL-Interview verraten, dass sie in ihrer Anfangszeit bei der Daily Soap in Kollege Daniel Fehlow verknallt gewesen ist.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Anlässlich der 8000. Episode von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat RTL auch Interviews mit ehemaligen Serien-Lieblingen geführt, unter anderem Susan Sideropoulos (43) und jüngst Sila Sahin (38), die dabei ein süßes Geheimnis verraten hat. Sila Sahin (38, r.) hat ihre erste GZSZ-Szene mit Susan Sideropoulos (43) und Daniel Fehlow (49) gedreht. © RTL / Rolf Baumgartner Die 38-Jährige, die von 2009 bis 2014 als Ayla Höfer in der Daily Soap zu sehen war, wurde unter anderem nach ihrer ersten Szene gefragt, an die sie sich aus einem ganz bestimmten Grund tatsächlich noch lebhaft erinnern konnte. Ihre erste Einstellung drehte sie mit Sideropoulos als Verena und Daniel Fehlow (49). "Seine Rolle Leon saß im Rollstuhl, und ich musste ihn behandeln, was mir super schwerfiel", erinnerte sich Sahin. Aber warum eigentlich? "Weil ich damals als Fan und Zuschauerin von GZSZ auch eigentlich ein bisschen in Daniel verknallt war - jetzt ist die Katze aus dem Sack", gab sie lachend preis. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ-Jubiläum: Susan Sideropoulos durfte mit ihrer Rolle ganze Generationen prägen Obendrein sei sie einfach "auch super aufgeregt" gewesen, denn schließlich wurden ihre Serien-Helden plötzlich zu Kollegen. "Das war schon krass", bemerkte die Schauspielerin. Ein weiteres Highlight sei für sie der Gig der Backstreet Boys im Mauerwerk gewesen. Die einstige Boyband hatte 2013 einen Gastauftritt in der beliebten Vorabendserie. Sila Sahin von Fans auch heute noch oft auf GZSZ-Rolle Ayla Höfer angesprochen Sila Sahin beim Dreh mit Backstreet Boy Kevin Richardson (52). © RTL / Rolf Baumgartner "Ich wurde sogar von ihnen auf Tour eingeladen, war aber nie dort", erklärte Sila und fragte sich mit einem Lachen: "Warum eigentlich nicht?" Die gebürtige Berlinerin erinnere sich generell gern an ihre GZSZ-Zeit zurück, die ihrer Aussage zufolge "eine sehr gute und harte Schule" für sie war. "Mit GZSZ bin ich groß geworden, und es hat mich geprägt. Ich war ein Küken, als ich dort anfing, ahnungslos und ganz neu im Business", schilderte Sahin ihre Anfänge. Sie habe dort gelacht, geweint und viel gelernt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Felix von Jascheroff gibt Ausblick! Wird er dem Kolle-Kiez den Rücken kehren? Auch heute noch werde sie von vielen Fans der TV-Serie auf ihre Rolle Ayla angesprochen. "Es ist ein gutes Zeichen, wenn man das schafft. Ich habe damals hart gearbeitet, um heute auch noch davon zu profitieren, und das ist sehr viel wert", stellte die Promi-Dame fest. Mittlerweile ist der einstige GZSZ-Star in die Welt der RTL-Daily-Soaps zurückgekehrt und steht als Miray Öztürk für "Alles was zählt" vor der Kamera, wo sie voraussichtlich ab Ende April nach einer kurzen Pause wieder zu sehen sein wird. Die alten GZSZ-Episoden mit Sila Sahin sind derweil jederzeit auf RTL+ abrufbar. Wie es im Kolle-Kiez bis zum Jubiläum am 15. April weitergeht, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL.

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner