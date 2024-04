Explosives Wiedersehen bei GZSZ: Will sich Zoe an John rächen?

Berlin - John will bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " seiner Schwiegermutter beistehen und begibt sich auf die Suche nach der Frau, die Yvonne für Zoe hält.

Yvonne findet den bewusstlosen John auf dem Campingplatz. © RTL / Rolf Baumgartner

Sie war der Ex-Agentin durch Zufall in einer Tankstelle in Brandenburg begegnet, oder glaubt das zumindest.

John macht die ominöse Dame schließlich auf einem Campingplatz im Umland von Berlin ausfindig und will der Sache auf den Grund gehen. Was er nicht weiß: Yvonne folgt ihm, denn sie muss mit eigenen Augen sehen, ob die Auftragskillerin doch noch am Leben ist.

Und tatsächlich steht John plötzlich Zoe von Angesicht zu Angesicht gegenüber, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Also doch", traut er seinen Augen kaum, als er erkennt, dass es tatsächlich die Totgeglaubte ist. "Was machst Du hier?", will die verärgerte Attentäterin wissen.

"Auf wen hast Du es diesmal abgesehen?", fragt Bachmann argwöhnisch, woraufhin Zoe ihm zuraunt, dass sie diesmal niemandem ans Leder wolle. Doch das will John natürlich nicht wahrhaben.

"Warum bist Du nicht tot?", hakt er ungläubig nach. "Wen hast Du alles geschmiert, den Chirurgen?", wirft der Besitzer des "Mauerwerks" seiner einstigen Widersacherin vor.