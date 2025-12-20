Fällt der Gerner-Clan bei GZSZ jetzt auseinander? Johanna bricht mit Katrin!

Berlin - Besinnliche Weihnachten bei GZSZ ? Nicht im Hause Gerner! Obwohl dem Familienoberhaupt Jo Gerner die Familie so wichtig ist, sagt er Weihnachten ab. Zu zerstritten sind die Parteien.

Frostige Stimmung an Weihnachten: Johanna ist auf ihre Mutter Katrin nicht gut zu sprechen. © RTL / Rolf Baumgartner

Da wären zum einen die Zwillinge Julian und Matilda, die Gerner einst vergiften wollten und schließlich im Zwist auseinandergegangen sind. Zum anderen ist Johanna auf Kriegsfuß mit ihrer Mutter Katrin.

Dennoch verbringen sie Heiligabend gemeinsam, wie die Wochenvorschau bereits zeigt. Von Versöhnung unterm Tannenbaum sind Mutter und Tochter dennoch weit entfernt. Als das Gerner-Küken ihr Geschenk öffnet, kriegt die taffe Geschäftsfrau eine deutliche Ansage: Johanna will von ihrer Mutter nichts mehr wissen!

"Ich dachte, vielleicht hast du Lust, mit nach New York zu kommen und wir feiern Silvester mit Liam und Jasmin?", schenkt Katrin Johanna ein Flugticket.

Die Hoffnung auf Versöhnung wird aber schnell ad acta gelegt: "Ich soll mit dir aufs neue Jahr anstoßen? Sicher nicht!", reagiert die Nachwuchs-Bänkerin knallhart. Und legt nach: "Wie kommst du darauf, dass ich dir einfach so verzeihe?"