Fällt der Gerner-Clan bei GZSZ jetzt auseinander? Johanna bricht mit Katrin!
Berlin - Besinnliche Weihnachten bei GZSZ? Nicht im Hause Gerner! Obwohl dem Familienoberhaupt Jo Gerner die Familie so wichtig ist, sagt er Weihnachten ab. Zu zerstritten sind die Parteien.
Da wären zum einen die Zwillinge Julian und Matilda, die Gerner einst vergiften wollten und schließlich im Zwist auseinandergegangen sind. Zum anderen ist Johanna auf Kriegsfuß mit ihrer Mutter Katrin.
Dennoch verbringen sie Heiligabend gemeinsam, wie die Wochenvorschau bereits zeigt. Von Versöhnung unterm Tannenbaum sind Mutter und Tochter dennoch weit entfernt. Als das Gerner-Küken ihr Geschenk öffnet, kriegt die taffe Geschäftsfrau eine deutliche Ansage: Johanna will von ihrer Mutter nichts mehr wissen!
"Ich dachte, vielleicht hast du Lust, mit nach New York zu kommen und wir feiern Silvester mit Liam und Jasmin?", schenkt Katrin Johanna ein Flugticket.
Die Hoffnung auf Versöhnung wird aber schnell ad acta gelegt: "Ich soll mit dir aufs neue Jahr anstoßen? Sicher nicht!", reagiert die Nachwuchs-Bänkerin knallhart. Und legt nach: "Wie kommst du darauf, dass ich dir einfach so verzeihe?"
Johanna ist nach Katrins Intrige tief enttäuscht
Um Johanna zu schützen, schob Katrin den Leak von Gerners Krankenakte Julian unter, doch die Intrige flog auf. In Wahrheit war es Johanna, die die Krankenakte ihres Vaters versehentlich an die Journalistin geschickt hatte. Seitdem auch Johanna von dem erneuten Familiengeheimnis erfahren hat, herrscht mal wieder Eiszeit bei den Gerners. Daran ändert auch Weihnachten nichts.
Nur um den anderen nicht auch noch die Weihnachtsstimmung zu versauen, habe sie ihre Mutter überhaupt erst nicht rausgeschmissen, stellt Johanna klar. Ob sich Mutter und Tochter dennoch wieder annähern oder der Bruch gar endgültig ist, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner