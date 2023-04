Fans uneins: Verliebt sich die Neue in diesen GZSZ-Star?

Berlin - Ihr erster Auftritt ist noch Wochen entfernt und schon sind die GZSZ-Fans bereits heftig am Spekulieren. In wen verliebt sich Neuzugang Laura Lippmann (33) ?

Laura Lippmann (33) wird im Juni die Rolle der "schockverliebten" Nicole Berger übernehmen. © RTL / Rolf Baumgartner

Bei ihrer Vorstellung lässt vor allem ein Satz aufhorchen: "Alles, was ich sagen kann, ist: Nicole wird sich schockverlieben!"

In wen, verriet die Schauspielerin allerdings nicht. Muss sie auch nicht. In den Kommentaren auf der Instagram-Seite sind die Fans bereits fleißig am Diskutieren.

Wurde zunächst noch so gut wie jeder männliche Kiez-Bewohner gehandelt, scheint sich zumindest ein Favorit herauskristallisiert zu haben: der Michi-Man!

"Sie verliebt sich bestimmt in Michi. Und dann kommt Maren und kämpft um ihn", "Mit der Lederjacke ist es wohl Michi", "Ich geh davon aus, dass es der Michi-Man sein wird", gehen so manche Zuschauer davon aus, dass der Fan-Liebling eine neue Verehrerin bekommt.

Bislang hatte Yvonnes Ex-Mann nur Augen für Maren. Mehr als eine Affäre ist daraus allerdings nie geworden - zum Leidwesen von Michi. Maren wiederum weilt derzeit noch auf Weltreise, wird aber bald wieder auf dem Kolle-Kiez aufschlagen. Muss sich der Michi-Man bald zwischen zwei Frauen entscheiden?

"Das wäre 'ne Dame für Michi. ;) Und dann, wenn Maren zurückkommt, ist das Liebes-Chaos perfekt", scheint sich beispielsweise ein User bereits sicher zu sein.