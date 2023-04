Sie ist die Neue bei GZSZ und "wird sich schockverlieben"

Berlin - Neues Gesicht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ": Nach Lara Dandelion Seibert (30) wird mit Laura Lippmann (33) eine zweite neue Darstellerin neuen Schwung in die Daily Soap bringen.

Laura Lippmann (33) wird ab Juni 2023 den Kolle-Kiez als Nicole Berger aufmischen. © RTL / Rolf Baumgartner

Und während es Seibert in ihrer Rolle Zoe als "knallharte Ex-Agentin mit dunklem Auftrag" wohl ordentlich krachen lassen und für neue Spannung sorgen wird, steht Lippmanns Engagement im Zeichen der Liebe.

Denn ihre Figur Nicole Berger "wird sich schockverlieben", wie die gebürtige Leipzigerin in einem RTL-Interview verriet. Natürlich machte die 33-Jährige noch ein großes Geheimnis darum, wer das Objekt ihrer Begierde sein wird.

Wer ihr letztendlich den Kopf verdrehen wird, erfahren die GZSZ-Zuschauer ab Folge 7783, die am 9. Juni ausgestrahlt werden wird. Damit fangen die beiden Neuen im Übrigen am selben Tag an.

Bis dahin dreht Lippmann schon fleißig ihre ersten Szenen und freut sich "auf die tollen neuen Kolleg:innen vor und hinter der Kamera", wie sie weitererzählte.

Für ihre Rolle in der RTL-Serie ist die Blondine extra umgezogen, was für sie jedoch nach eigener Aussage kein großes Problem darstellte, "weil ich Familie und Freund:innen in Potsdam und Berlin habe".