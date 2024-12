Fliegt GZSZ-Carlos jetzt auf: Kommissar Zufall hilft Alicia auf die Sprünge

Alicia telefoniert gerade mit ihrer Mutter Sabine, die ihr kurz zuvor einen Besuch in Berlin abgestattet hatte. "Warum habe ich denn bitte so lange gebraucht, um zu merken, dass Paul der Richtige ist?", fragt sie ihre Mama verzweifelt.

Alicia und Moritz sind überzeugt, dass Carlos gelogen hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Dann meldet sich ihr Handy-Akku, sodass sie das Gespräch beenden muss. Auf der Suche nach ihrem Ladekabel stolpert sie in ihrer Wohnung über einen Hocker und sofort schießt ihr ein Flashback in den Kopf.

War sie in jener vermaledeiten Nacht nicht auch ins Stolpern geraten? Und dann fällt es ihr plötzlich wieder ein: Sie war an dem auf dem Boden schlafenden Carlos hängengeblieben.

Aber Halt: "Auf dem Boden?", fragt sie sich wie vom Blitz getroffen. Wie konnte das sein? Schließlich lag ihr Ex neben ihr im Bett, als sie am Morgen aufwachte. "Was machst du hier?", fragte sie ihn empört, woraufhin er nachhakte, ob sie sich an "nichts erinnern" könne, um dann sein Seemannsgarn zu spinnen.

Langsam aber sicher dämmert Alicia, dass Carlos diese ganze Geschichte nur erfunden hat. Ob es ihr gelingen wird, den Schwindler zu entlarven und Paul zurückzugewinnen, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.