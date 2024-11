Krasse Wendung bei GZSZ: Damit haben die Fans wohl nicht gerechnet

Carlos bietet Alicia seine Freundschaft an und stellt ihr eine fiese Falle. © RTL/Rolf Baumgartner

Nach einigen Irrungen und Wirrungen hatten Paul und Alicia endlich zueinandergefunden und sich ihre Gefühle gestanden. Kurz darauf musste Paul jedoch weg, um sich um seinen Sohn zu kümmern, sodass die Liebenden erst einmal Abschied voneinander nehmen mussten.

Achtung, Spoiler!

Als er nach Berlin zurückkehrt und seine Flamme besuchen will, öffnet ihm dann ausgerechnet Carlos die Tür, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

"Ich hab' hier übernachtet", erklärt der Ex. Der sympathische Tischler traut seinen Ohren nicht und hakt nach. "Was soll das heißen?", will er wissen. "Es heißt, was es heißt", demütigt ihn sein Rivale eiskalt und lässt ihn in dem Glauben, mit seiner Freundin geschlafen zu haben.

Auch vor Alicia inszeniert der "Teufel", dass sie miteinander Sex hatten. Die ist wenig begeistert, als sie Carlos am Morgen in ihrem Bett vorfindet: "Sag mal, hast Du sie noch alle, was machst Du hier?", weist sie ihn zurecht.