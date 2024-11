GZSZ: Alicia konfrontiert Carlos und will Klarheit: "Kann es sein ..."

Carlos spielte Alica Freundschaft vor. © RTL/Rolf Baumgartner

Tobias' Nichte kann sich einfach nicht erinnern, leidet an Liebeskummer

Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, scheint es Alicia allmählich zu dämmern: Sie spürt trotz verblasster Erinnerungen, dass sie Paul nicht betrogen hat. Sie konfrontiert Carlos daraufhin in seinem Hotelzimmer.

"Als du mich an dem Abend nach Hause gebracht hast, kann es sein, dass ich mich da übergeben habe? Ich habe mich vorhin nämlich an was erinnert, als du bei mir warst", will sie verzweifelt von ihm wissen. "An was?", erwidert er.

"Dass mir super schlecht war. Und wenn ich mich wirklich übergeben habe, dann hatten wir doch keinen Sex mehr. Kann es sein, dass du dich auch nicht mehr richtig erinnerst?", hakt Alicia nach. Sie bittet ihn eindringlich, nachzudenken, um endlich Klarheit zu haben.

Rückblick: Der Latin-Lover kann es einfach nicht mit sich vereinbaren, dass seine Herzensdame und Paul nun das neue Traumpaar im Kolle-Kiez sind.

Zuvor hatte Alicia Carlos in die Wüste geschickt, weil sie die Nase gestrichen voll von seinen Launen hatte. Anschließend fand Tobias' Nichte Trost in den Armen von Paul.