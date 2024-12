Fremdgeh-Lüge fliegt auf: Liebes-Glück bei GZSZ

Berlin - Manchmal braucht man nur den richtigen Freund bzw. muss man sich nur die richtige Frage stellen: Wer lügt? Alicia oder Carlos? Glaubt Paul bei GZSZ lieber seiner großen Liebe oder doch dem Casanova, der es sich schon mit so einigen im Kolle-Kiez verscherzt hat?

"Ich packe ein paar Sachen zusammen und dann fahre ich nach Bad Hersfeld", kündigt Paul, der es nicht mehr rechtzeitig zum Bahnhof geschafft hat, vor seinen Freunden an. Die sind davon jedoch wenig begeistert - zum Unverständnis von Paul.

Wochenlang dachte Paul, dass seine Freundin fremdgegangen sei. Das hatte zumindest Carlos behauptet, der sich als einziger an das angebliche Schäferstündchen erinnern konnte .

Der Grund: Alicia steht schon wieder hinter ihm. Sie saß bereits im Zug, hat aber noch rechtzeitig ihre Mailbox abgehört. "Ich bin so ein Idiot", will Paul sich entschuldigen. Beide aber fallen sich gegenseitig ins Wort, ehe der Blondschopf das ausspricht, worauf beide so lange warten mussten: "Soll ich dich einfach küssen?"

Endlich schwebt das Traumpaar wieder im Liebes-Glück. Bleibt nur zu hoffen, dass es diesmal länger hält und Carlos die Füße still hält. GZSZ läuft immer montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.