GZSZ-Alicia lässt die Bombe platzen: "Ich bin schwanger!"

Berlin - Alicia ist sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " mittlerweile sicher, dass sie nicht mit Carlos geschlafen hat. Der hält aber an seiner Lüge fest, sodass sie andere Saiten aufziehen muss, um ihn zu entlarven.

Ganz so drastisch fällt die Methode der Blondine dann natürlich doch nicht aus, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, und doch greift sie ihrerseits zu einem fiesen Trick, damit er seine miese Lüge endlich gesteht.

Sofort schießt ihr ein Bild durch den Kopf: Sollte sie ihren Ex etwa foltern, um ein Geständnis zu erzwingen? "Du unterschätzt den Kraftaufwand, Carlos ist ziemlich in shape", wirft Mo ein.

Gemeinsam mit Moritz überlegt sie sich, wie sie dem "Teufel" eins auswischen kann. "Ich muss ihn irgendwie unter Druck setzen und ihn dazu bringen, mir die Wahrheit zu sagen", betont sie gegenüber ihrem Partner in Crime.

Allerdings hat der Blondine längst Kommissar Zufall auf die Sprünge geholfen und ihr Onkel Tobias zerstreut durch einen kleinen Hinweis schließlich den letzten Restzweifel an ihrer Vermutung.

Der Latin Lover behauptet nämlich weiterhin, dass er ein Schäferstündchen mit seiner Ex hatte, um einen Keil zwischen Paul und sie zu treiben .

Carlos dürfte sein selbstgerechtes Grinsen schon bald vergehen. © RTL / Rolf Baumgartner

Sie fängt ihren Verflossenen auf dem Kiez ab. "Ich muss Dir was sagen", erklärt sie ihm zögerlich, woraufhin er wissen will, ob es ihr denn gut gehe.

"Erst wollte ich nicht, aber es geht uns beide an", redet sie weiter um den heißen Brei herum und löst bei Carlos sichtlich Verwunderung aus. "Jetzt sag schon, was ist los?", will er ungeduldig wissen.

Nach weiterem Zögern lässt sie schließlich die Bombe platzen: "Ich bin schwanger!", knallt sie dem völlig perplexen Schwerenöter vor den Latz.

Das hat sichtlich gesessen! Obwohl Carlos ja eigentlich weiß, dass das vermeintliche Baby gar nicht von ihm sein kann, hat ihn Alicia erfolgreich in die Ecke gedrängt.

Ob er seine Lüge jetzt weiterhin aufrechterhält und ihr gar den freudestrahlenden Vater vorgaukelt oder am Ende doch einknickt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.