Gefühlschaos bei GZSZ: So geht es bei Nicole und Michi weiter

"Auch, weil die beiden sich ständig über den Weg laufen. Und dann kommt eben eins zum anderen", prophezeit der Schauspieler und gibt einen spannenden Ausblick: "Ich glaube, dass Michi diese Situation in eine seiner größten Krisen stürzen wird und er sehr zu kämpfen haben wird."

"Das ist nicht zu vermeiden", erklärte der 52-Jährige. "Die Gefühle waren anscheinend nie richtig weg." Außerdem sitzt Michi in einer emotionalen Zwickmühle, weil er es ernst mit Nicole meint. Als jetzt aber Maren erneut in sein Leben schneit, um Yvonne beizustehen, sorgt dies bei ihm für ein Gefühlschaos.

Eigentlich könnte es für den Michi-Mann nicht besser laufen. Er ist bis über beide Ohren in Nicole verliebt, doch nach Marens überraschender Rückkehr in den Kolle-Kiez steht seine Welt kopf.

Michi (l.) versucht sein schlechtes Gewissen bezüglich Maren vor Nicole (M.) und Carlos zu verbergen. © RTL / Rolf Baumgartner

Da "ihn die Gefühle, die Maren für ihn hegt, nicht kalt" lassen und er gleichzeitig um Nicole kämpft, sei das große Wirrwarr vorprogrammiert, plauderte Pape weiter aus.

Obendrein scheint Nicole zu wittern, "was da mit Maren im Busch sein könnte", was sich auch an ihrem Verhalten zeigen wird.

So entwickelt Nicole langsam eine Eifersucht und wendet sich ausgerechnet an Maren - nicht wissend, was zwischen ihr und Michi läuft.

Die Vierfach-Mama und der Handwerker entschließen beide, sich gegenseitig aus ihren Gedanken zu verbannen. Michi setzt alles daran, sein schlechtes Gewissen gegenüber Nicole zu verbergen.

Ob sich das Knäuel menschlicher Beziehungen entwirren lässt und Michi seinen Gefühlen folgen wird, das erfahrt Ihr demnächst bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+).