Nanu, was ist denn da bei GZSZ los: Schnee im April?

Landläufig heißt es zwar, dass der April macht, was er will, und in den vergangenen Tagen ist es in der Hauptstadt auch durchaus feucht zugegangen, aber geschneit hat es natürlich nicht, auch wenn das in der Vergangenheit auch schon vorgekommen ist.

Und doch zeigen sich die GZSZ-Stars zurzeit mitnichten leicht bekleidet, sondern müssen auf dicke Jacken zurückgreifen. In der einen oder anderen Einstellung ist im Kolle-Kiez sogar Schnee zu sehen.

Das hat natürlich mit der Tatsache zu tun, dass die Daily Soap nicht "live" ausgestrahlt wird, sondern bei den Dreharbeiten in der Regel eine Vorlaufzeit von sechs bis acht Wochen eingehalten werden muss.

Da kann es schon mal passieren, dass das Wetter am TV-Bildschirm quasi verrücktspielt. "Manchmal passt dann das Wetter, was wir on Screen haben, nicht mehr so ganz mit dem aktuellen Wetter zusammen", erklärt Gisa Zach (50) in einem RTL-Interview.