GZSZ-Gift-Drama am Ende: Bringt Jo Gerner Matilda in den Knast?

Zwar hatte sie ihrem Vater bereits gestanden, an der Vergiftung mitgewirkt zu haben, doch jetzt droht ihr Ungemach von der Justiz, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Matilda erkennt derweil zu spät, dass sie von ihrer einstigen Partnerin in Crime hintergangen wurde und als Sündenbock für Gerners geplantes Ableben herhalten sollte.

Joachim erfährt von der Polizei, dass Matilda ihm allem Anschein nach das beinahe tödliche Arsen verabreicht haben soll. © RTL / Rolf Baumgartner

Und so bekommt Gerner im Jeremias Besuch von zwei Kriminalpolizisten. Die wollen ihn zu Yvonnes Anzeige befragen und konfrontieren den Anwalt mit schockierenden Fakten.

"Das Arsen, das in ihrem Blut nachgewiesen wurde, das haben wir auch in ihrem Vitaminpräparat gefunden", erklärt einer der Beamten, was Joachim mit einem Kopfnicken zur Kenntnis nimmt.

"Und auf dem Behältnis die Fingerabdrücke von Frau Kaltenbach", ergänzt der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft prüfe gerade, ob gegen Matilda Anklage wegen versuchten Mordes erhoben wird.

"Laut ihrer Frau wurden ihre Demenz-Symptome durch Medikamente ausgelöst, die ihnen Frau Kaltenbach heimlich verabreicht hat?", hakt sein Kollege nach.

Gerner hadert sichtlich mit sich: Soll er seine eigene Tochter ins Gefängnis bringen? Schließlich geht dem Geschäftsmann Familie über alles. Zeitgleich schnappt Zoes Falle aber zu, denn Yvonne wird ein Video zugespielt, das Matilda schwer belastet.

Ob dieser neue Beweis für ihre Schuld dafür sorgt, dass Joachim gegen sie aussagt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.