GZSZ: Bei diesem Traumpaar stehen die Zeichen auf Liebes-Comeback

Berlin - Endlich mal gute Nachrichten an der Liebes-Front im Kolle-Kiez. Nach der Trennungswelle und dem Fremdgeh-Schock durch Erik und Matilda , steht ein Traumpaar vor dem Liebes-Comeback. Laura gibt der Liebe doch noch eine Chance!

Das freut auch Schwesterchen Emily (M.): John (r.) und Laura (2.v..r) sind wieder ein Paar. © RTL / Rolf Baumgartner

Eigentlich war für die brünette Beauty alles klar: Die Ehe mit John ist gescheitert. Dass er ausgerechnet mit ihrer Erzfeindin Zoe, die sie einst umbringen wollte, im Bett landete, konnte Laura noch verzeihen. Nicht aber, dass sie auch noch ein Kind großziehen.

Sie machte Schluss - per E-Mail. Auch zurück in Berlin wäre sie John am liebsten aus dem Weg gegangen. Zu groß ist der Herz-Schmerz, war und ist ihre Liebe doch etwas besonders.

Doch wie die Wochenvorschau bereits zeigt, ist ihre Liebes-Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Plötzlich steht Laura vor Johns Tür.

Die brünette Beauty war schon auf dem Weg zum Flughafen, fest entschlossen die Stadt wieder Richtung USA zu verlassen, als auf einer einsamen Taxifahrt die Eingebung kommt. Sie folgt ihrem Herzen - direkt zu John. Der will zunächst aber gar nicht die Tür aufmachen. "Klingel so oft du willst: Ich nehme deine scheiß Pakete nicht an", sagt das Bachmann-Oberhaupt zu sich selbst.