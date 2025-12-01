GZSZ: Bei diesem Traumpaar stehen die Zeichen auf Liebes-Comeback
Berlin - Endlich mal gute Nachrichten an der Liebes-Front im Kolle-Kiez. Nach der Trennungswelle und dem Fremdgeh-Schock durch Erik und Matilda, steht ein Traumpaar vor dem Liebes-Comeback. Laura gibt der Liebe doch noch eine Chance!
Eigentlich war für die brünette Beauty alles klar: Die Ehe mit John ist gescheitert. Dass er ausgerechnet mit ihrer Erzfeindin Zoe, die sie einst umbringen wollte, im Bett landete, konnte Laura noch verzeihen. Nicht aber, dass sie auch noch ein Kind großziehen.
Sie machte Schluss - per E-Mail. Auch zurück in Berlin wäre sie John am liebsten aus dem Weg gegangen. Zu groß ist der Herz-Schmerz, war und ist ihre Liebe doch etwas besonders.
Doch wie die Wochenvorschau bereits zeigt, ist ihre Liebes-Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Plötzlich steht Laura vor Johns Tür.
Die brünette Beauty war schon auf dem Weg zum Flughafen, fest entschlossen die Stadt wieder Richtung USA zu verlassen, als auf einer einsamen Taxifahrt die Eingebung kommt. Sie folgt ihrem Herzen - direkt zu John. Der will zunächst aber gar nicht die Tür aufmachen. "Klingel so oft du willst: Ich nehme deine scheiß Pakete nicht an", sagt das Bachmann-Oberhaupt zu sich selbst.
Laura und John wieder ein Paar: "Ich halt das nicht mehr aus"
Zu seinem Glück aber bleibt Laura hartnäckig, wie er völlig verdutzt feststellen muss: "Ich halt das nicht mehr aus", beichtet ihm Laura. Hat die Ehe doch noch eine Chance?
Achtung, Spoiler: Es sieht ganz danach aus. Sie feiern tatsächlich ein Liebes-Comeback. Damit ist auch ein Umzug nach Los Angeles vom Tisch. Denn anders als noch im Sommer ist Laura zurück in den Kolle-Kiez gekommen, um zu bleiben.
"Niemand hat damit gerechnet, dass sie plötzlich wieder vor der Tür steht. Es folgen bewegende Wiedersehen, schmerzhafte Erinnerungen und große Gefühle – mit Clara, ihrer Erzfeindin Zoe und John", kündigte GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (36) vor wenigen Wochen zu ihrer Rückkehr an.
"Gleichzeitig steht die Frage im Raum, ob Laura endlich die Scheidung unterschreibt oder ihre Liebe zu John stärker ist als alle Konflikte. Es wird emotional, intensiv und voller Wendungen."
Jetzt ist klar: Die Liebe zu John hat gesiegt, aber kommt Laura auch wirklich damit klar, dass sie sich jetzt öfter mit Zoe arrangieren muss? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner