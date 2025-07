GZSZ: Er ist der Neue im Kolle-Kiez und sorgt für "schockierende Enthüllungen"

Aber wer ist der Neuling eigentlich und was verschlägt ihn in die Hauptstadt? "Er kommt ursprünglich aus Frankfurt und zieht nach Berlin, um seinen Vater zu suchen", kündigt Hanis an.

Im September wird Robin Zielke erstmals im Kolle-Kiez aufschlagen. Gespielt wird der Neue von Fabian Hanis (24), der sich am Dienstag in einem RTL-Interview vorgestellt hat.

Robin Zielke wird im Kolle-Kiez eine unerwartete Begegnung machen, die ihn zum bleiben bewegt. © RTL / Benjamin Kampehl

"Robin will ihm sagen, was für ein A**** er ist. Doch was er über seinen Vater erfährt und wen er dabei ungeplant kennenlernt, wird den Berliner GZSZ-Kiez ordentlich aufwühlen", deutet der 24-Jährige neue Verwicklungen an, die ihn letztendlich zum Verbleib in der Spree-Metropole bewegen werden.

Zur Rolle kam der Darsteller klassisch über ein Casting - per Video. Er schaffte es in die engere Auswahl und wurde schließlich besetzt. Von der guten Nachricht hat er dann zuerst seinen Eltern erzählt.

Weit hat er es in die Studios Babelsberg übrigens nicht: "Ich hab Schauspiel studiert, hier direkt um die Ecke und deswegen war's auch so ein bisschen Bestimmung, oder so, dass es jetzt hier weitergeht", stellt der Wahlpotsdamer lächelnd fest.

Richtig fassen kann Fabian Hanis sein Glück noch nicht: "So gut wie jeder kennt GZSZ. Ich hätte niemals gedacht, einmal bei einem so erfolgreichen Format dabei zu sein. Ich finde das immer noch ein bisschen unwirklich."

Was Robin Zielke im GZSZ-Universum erlebt, erfahrt Ihr ab dem 3. September montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.