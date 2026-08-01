GZSZ: Als Gerner seine Kinder einweiht, wird ER zum unfreiwilligen Mitwisser

Berlin - Nach Ninas Geständnis breitet sich die schockierende Wahrheit immer weiter im Kolle-Kiez aus. Auch Gerner erfährt, dass Toni nicht Ninas leibliche Tochter ist. Als er Matilda und Julian davon erzählt, gibt es jedoch einen unbemerkten Zuhörer.

Erik belauscht zufällig Gerners Gespräch mit seinen Kindern. © RTL

Nina legt bei der Polizei ein umfassendes Geständnis ab und steht zu ihren Taten.

Während ihr eine lange Gefängnisstrafe droht, wird im Kiez immer heftiger über ihre Schuld und ihre Beweggründe diskutiert.

Yvonne, Maren und Katrin fragen sich, wie gut sie Nina wirklich kannten. Jo Gerner versucht unterdessen zu verstehen, warum sie nie seine Unterstützung gesucht hat. Schließlich entscheidet er sich für einen überraschenden Schritt.

Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, spricht der gerissene Anwalt mit seinen Kindern über Nina und teilt sein vertrauliches Wissen.

"Die Mörderin vom Kolle-Kiez", liest Matilda eine Schlagzeile vor. Es gebe kein anderes Thema mehr, stellt sie fest und fragt ihren Vater, warum Nina Zoe umbrachte. Als Gerner erklärt, dass Ex-Profilerin herausfand, dass Ninas Kind kurz nach der Geburt gestorben ist und ihr damaliger Mann es heimlich gegen ein fremdes ausgetauscht hat.

Was die drei während ihres Gesprächs nicht bemerken: Erik kommt die Treppen herunter und kann jedes Wort hören.