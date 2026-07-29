GZSZ: Begeht Liz einen schweren Fehler?

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Liz' Besuch auf dem Kiez ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eine freudige Überraschung für Nihat, aber ihr Auftauchen hat einen ernsten Hintergrund.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Liz' Besuch auf dem Kiez ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eine freudige Überraschung für Nihat, aber ihr plötzliches Auftauchen hat einen ernsten Hintergrund.

Liz erzählt Nihat verzweifelt von ihren Geldsorgen.
Liz erzählt Nihat verzweifelt von ihren Geldsorgen.  © RTL

Denn die Hamburgerin steckt in großen Geldsorgen, wie sie ihrem Bruder zu verstehen gibt, während sie auf seinem neuen Boot sitzen, das sie kurz zuvor erst getauft haben, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

"Weißt Du, ich hab mich einfach total übernommen, mir wächst das alles über den Kopf - Scheiß-Rechnungen", erklärt sie ihrem Bruder unter Tränen ihre Geldnöte.

Plötzlich taucht Julian unerwartet doch noch auf. "Ich hab gehört, hier findet eine Bootstaufe statt", meldet er sich schon von Weitem an.

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"Hi", begrüßt Liz ihn und versucht ihre Tränen zu unterdrücken und auch Nihat ist hocherfreut, dass sein Kumpel doch noch aufgetaucht ist.

"Wow ey, echt 'ne Schönheit", stellt der Gerner-Sohn erfreut fest - gemeint ist das Boot. "Ich freu' mich für Dich. Habt ihr schon getauft?" fragt er, was ihm die beiden bestätigen.

Julian (M.) überreicht Nihat als Geschenk zur Bootstaufe einen Kompass.
Julian (M.) überreicht Nihat als Geschenk zur Bootstaufe einen Kompass.  © RTL
Nihat (r.) und Julian nähern sich langsam wieder an.
Nihat (r.) und Julian nähern sich langsam wieder an.  © RTL

Liz entdeckt ein dickes Bündel Geldscheine in Julians Jackett

Setzt Liz mit ihrer Aktion die Freundschaft von Nihat und Julian aufs Spiel?
Setzt Liz mit ihrer Aktion die Freundschaft von Nihat und Julian aufs Spiel?  © RTL

Julian überreicht dem frischgebackenen Bootsbesitzer einen Kompass als Geschenk: "Damit Du immer auf Kurs bleibst."

Dieser Wunsch ist sicherlich auch als kleine Anspielung und Aufforderung gedacht. Schließlich hat Nihat erst kürzlich Gelder der Gerner-Bank veruntreut und von seinem Chef eine zweite Chance bekommen.

"Das werde ich, Mann", verspricht ihm Nihat und die beiden umarmen sich herzlich. "Okay, dann alle Mann an Bord und Leinen los", kündigt er seine persönliche Jungfernfahrt an.

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Julian legt umgehend Hand an und zieht dafür sein Jackett aus. Er legt es neben Liz auf die Bank. Nihats Schwester sticht sofort ein dickes Geldbündel in der Innentasche ins Auge und sie streckt ihre Hand danach aus.

Wird Liz sich das Bündel Scheine einstecken und damit die Freundschaft von Nihat und Julian erneut aufs Spiel setzen? Ob sie der Versuchung widerstehen kann, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL

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