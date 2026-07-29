GZSZ: Begeht Liz einen schweren Fehler?

Berlin - Liz' Besuch auf dem Kiez ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " eine freudige Überraschung für Nihat, aber ihr plötzliches Auftauchen hat einen ernsten Hintergrund.

Liz erzählt Nihat verzweifelt von ihren Geldsorgen. © RTL

Denn die Hamburgerin steckt in großen Geldsorgen, wie sie ihrem Bruder zu verstehen gibt, während sie auf seinem neuen Boot sitzen, das sie kurz zuvor erst getauft haben, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

"Weißt Du, ich hab mich einfach total übernommen, mir wächst das alles über den Kopf - Scheiß-Rechnungen", erklärt sie ihrem Bruder unter Tränen ihre Geldnöte.

Plötzlich taucht Julian unerwartet doch noch auf. "Ich hab gehört, hier findet eine Bootstaufe statt", meldet er sich schon von Weitem an.

"Hi", begrüßt Liz ihn und versucht ihre Tränen zu unterdrücken und auch Nihat ist hocherfreut, dass sein Kumpel doch noch aufgetaucht ist.

"Wow ey, echt 'ne Schönheit", stellt der Gerner-Sohn erfreut fest - gemeint ist das Boot. "Ich freu' mich für Dich. Habt ihr schon getauft?" fragt er, was ihm die beiden bestätigen.