Neuer GZSZ-Bösewicht nimmt seine Familie ins Visier: "Dafür werdet ihr jetzt bezahlen"
Berlin - "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekommt einen neuen Gegenspieler: Der Neuankömmling kommt nicht aus dem spanischen Marbella in den Kolle-Kiez, um höflich zu bitten. Schon kurz nach seiner Ankunft droht der Familienkonflikt mit seinen Stiefkindern Matilda und Julian zu eskalieren.
Schauspieler Stephan Schill (62) übernimmt die Rolle des Immobilienmoguls und Kulturmäzens Richard Kaltenbach an der Costa del Sol. Doch seine Geschäfte laufen offenbar längst nicht mehr so glänzend, wie es nach außen scheint. Er steckt immer wieder in finanziellen Engpässen.
Da die Gerner Group seine spanische Bank übernommen hat, hofft er in Berlin auf eine Krediterweiterung. Außerdem möchte er dem Finanzimperium ein neues Projekt vorstellen.
In dem Familienunternehmen triff er ausgerechnet auf seine verhassten Stiefkinder Matilda und Julian, die in der Geschäftsführung sitzen.
Nach deren Absage kündigt Richard Konsequenzen an. Doch sein Konflikt mit den Zwillingen ist nicht die einzige Gefahr. Wie Schill im Interview mit "RTL" schon jetzt verriet, ist das Verhältnis zwischen Kaltenbach und seinen Stiefkindern stark belastet. Die Zwillinge lehnen seinen Kreditwunsch ab und lassen ihn damit auflaufen, was für Zündstoff sorgen wird.
Kaltenbach fasse die Entscheidung als persönlichen Angriff auf, erklärte der Schauspieler: "Seine Reaktion: 'Okay, das habt ihr mit mir nicht umsonst getan. Dafür werdet ihr jetzt bezahlen.'" Nach der Ablehnung will Richard nicht klein beigeben.
GZSZ: Welche Rolle spielt Katrin Flemming?
Richard dürfte versuchen, seine Stiefkinder unter Druck zu setzen und ihre Position innerhalb der Gerner Group zu schwächen. Ob Matilda und Julian ihm standhalten können, bleibt zunächst offen.
Unklar ist auch, was in der Vergangenheit zwischen den dreien passiert ist. Ein lange gehütetes Familiengeheimnis könnte den Konflikt in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.
Richard lernt Katrin Flemming zufällig kennen, wie Schill weiter berichtete. Kaltenbach wisse, dass Katrin eng mit der Gerner Group verbunden ist. Deshalb könnte er versuchen, sie als Zugang zum Unternehmen oder als Verbündete im Streit mit seinen Stiefkindern zu benutzen, plauderte der Schauspieler weiter aus.
Doch Richard zeigt Katrin auch seine weiche Seite. Als er "ein lang gehütetes Familiengeheimnis über sich und die Zwillinge offenbart, wird es richtig spannend", erzählte Schill und schob lachend voraus: "Vielleicht ist Kaltenbach ja doch nicht so 'böse', wie alle denken."
Für den Schauspieler ist das Engagement eine Rückkehr. Vor fast zehn Jahren trat Stephan Schill bereits in einer kleinen Episodenrolle auf. Damals drehte er eine Szene mit Clemens Löhr (58) und Wolfgang Bahro 65).
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Titelfoto: RTL / Anna Riedel