29.07.2026 10:09 Neuer GZSZ-Bösewicht nimmt seine Familie ins Visier: "Dafür werdet ihr jetzt bezahlen"

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekommt einen neuen Gegenspieler: Schauspieler Stephan Schill übernimmt die Rolle des Immobilienmoguls Richard Kaltenbach.

Von Denis Zielke

Berlin - "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekommt einen neuen Gegenspieler: Der Neuankömmling kommt nicht aus dem spanischen Marbella in den Kolle-Kiez, um höflich zu bitten. Schon kurz nach seiner Ankunft droht der Familienkonflikt mit seinen Stiefkindern Matilda und Julian zu eskalieren.

Schauspieler Stephan Schill (62) mischt als Richard Kaltenbach den Kolle-Kiez auf. © RTL / Anna Riedel Schauspieler Stephan Schill (62) übernimmt die Rolle des Immobilienmoguls und Kulturmäzens Richard Kaltenbach an der Costa del Sol. Doch seine Geschäfte laufen offenbar längst nicht mehr so glänzend, wie es nach außen scheint. Er steckt immer wieder in finanziellen Engpässen. Da die Gerner Group seine spanische Bank übernommen hat, hofft er in Berlin auf eine Krediterweiterung. Außerdem möchte er dem Finanzimperium ein neues Projekt vorstellen. In dem Familienunternehmen triff er ausgerechnet auf seine verhassten Stiefkinder Matilda und Julian, die in der Geschäftsführung sitzen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Nina trifft eine folgenschwere Entscheidung Nach deren Absage kündigt Richard Konsequenzen an. Doch sein Konflikt mit den Zwillingen ist nicht die einzige Gefahr. Wie Schill im Interview mit "RTL" schon jetzt verriet, ist das Verhältnis zwischen Kaltenbach und seinen Stiefkindern stark belastet. Die Zwillinge lehnen seinen Kreditwunsch ab und lassen ihn damit auflaufen, was für Zündstoff sorgen wird. Kaltenbach fasse die Entscheidung als persönlichen Angriff auf, erklärte der Schauspieler: "Seine Reaktion: 'Okay, das habt ihr mit mir nicht umsonst getan. Dafür werdet ihr jetzt bezahlen.'" Nach der Ablehnung will Richard nicht klein beigeben.

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