GZSZ: Nina trifft eine folgenschwere Entscheidung
Berlin - Nina hat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" lange ein düsteres Geheimnis mit sich herumgetragen. Jetzt, da sie Toni endlich die Wahrheit gesagt hat, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung.
Die Polizistin weiß nun, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist und warum sie Zoe und Carlos getötet hat. Jetzt bleibt für die "Vereinsheim"-Besitzerin nur noch eins zu tun: Sie will Verantwortung für ihre Taten übernehmen.
Nina sucht Holger Schmitt in seinem Büro auf, der zunächst denkt, dass sie wegen ihrer Tochter zur Dienststelle gekommen ist.
"Darum geht es nicht. Ich möchte eine Aussage im Mordfall Zoe und Carlos Lopez machen", klärt sie den Ermittler auf, der darauf sichtlich verwirrt reagiert. "Ich war's", gibt sie unumwunden zu.
Ninas freiwilliges Geständnis wird Konsequenzen haben, über die sie der Kriminalhauptkommissar nach ihrer Aussage noch einmal genau aufklärt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Das hier ist Ihr transkribiertes und zusammengefasstes Geständnis", erklärt "Schmitti" und legt ihr die Seiten vor. "Bitte lesen Sie es sich durch und korrigieren Sie, wenn etwas nicht richtig wiedergegeben wurde", weist er Nina an.
Nina besiegelt ihr Schicksal mit zwei Unterschriften
Anschließend müsse sie ihr Geständnis noch unterschreiben, erläutert er weiter und reicht ihr einen Stift.
"Mit Ihrer Unterschrift, wird es Teil der Ermittlungsakte. Es ist Ihre offizielle Einlassung zum Tatvorwurf", hält er Nina noch einmal vor Augen, was sie mit einem Nicken zur Kenntnis nimmt.
Sie überfliegt das Geschriebene flüchtig, bevor sie unter Tränen zwei Unterschriften unter das Geständnis setzt und ihr Schicksal damit besiegelt. Sie weiß, dass ihr jetzt eine lange Haftstrafe bevorsteht.
Im Gefängnis bringt sie ihre Gefühle für Toni in einem Brief zum Ausdruck, während die Kommissarin vom Schmerz überwältigt wird und die Enthüllungen kaum erträgt, denn nach und nach erfährt der ganze Kiez, was vorgefallen ist.
Toni igelt sich immer mehr ein und verlässt ihr Schneckenhaus erst, als Luis überraschend zu Besuch kommt und auch seine Mutter im Gefängnis besucht.
Währenddessen fragen sich Ninas Freundinnen, wer sie wirklich ist, und Jo Gerner, wie es so weit kommen konnte - und warum sie nicht seine Hilfe gesucht hat. Ob er ihr jetzt rechtlichen Beistand leisten wird, erfährst Du montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner