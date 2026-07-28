GZSZ: Nina trifft eine folgenschwere Entscheidung

Nina (r.) gesteht Toni endlich die ganze Wahrheit. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Polizistin weiß nun, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist und warum sie Zoe und Carlos getötet hat. Jetzt bleibt für die "Vereinsheim"-Besitzerin nur noch eins zu tun: Sie will Verantwortung für ihre Taten übernehmen.

Nina sucht Holger Schmitt in seinem Büro auf, der zunächst denkt, dass sie wegen ihrer Tochter zur Dienststelle gekommen ist.

"Darum geht es nicht. Ich möchte eine Aussage im Mordfall Zoe und Carlos Lopez machen", klärt sie den Ermittler auf, der darauf sichtlich verwirrt reagiert. "Ich war's", gibt sie unumwunden zu.

Ninas freiwilliges Geständnis wird Konsequenzen haben, über die sie der Kriminalhauptkommissar nach ihrer Aussage noch einmal genau aufklärt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Das hier ist Ihr transkribiertes und zusammengefasstes Geständnis", erklärt "Schmitti" und legt ihr die Seiten vor. "Bitte lesen Sie es sich durch und korrigieren Sie, wenn etwas nicht richtig wiedergegeben wurde", weist er Nina an.