GZSZ: Als Robin diese vier Wörter hört, bekommt er kalte Füße

Berlin - Es knistert heftig im Kolle-Kiez. Endlich hat Moritz sein Glück gefunden. Ihn hat es voll erwischt, aber sieht es bei seinem Angebeten Robin genauso aus? Als er dem GZSZ-Neuling seine Liebe gesteht, reagiert dieser anders als erhofft.

Moritz gesteht Robin (l.) seine Liebe. © RTL / Rolf Baumgartner

Zunächst ist die Stimmung noch ausgesprochen gut. Das neue Traumpaar schwebt auf Wolke sieben. Wo sonst, wenn nicht auf der Mauerwerkstoilette - da, wo schon so manches Techtelmechtel stattfand - wird heftig geflirtet, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

"Ich dachte, du kannst nicht tanzen", bemerkt Moritz. "Ich mag es nicht so", kommt auch Robin bei der Party aus sich raus.

"Sah eben aber anders aus", freut sich Moritz über seine Moves auf der Tanzfläche. "Hat anscheinend mit mir zu tun."

Robin weist zwar auf die Musik bzw. den DJ hin, dass aber kauft ihm Moritz nicht ab. Nach einem zärtlichen Kuss wird er von seinen Gefühlen überrannt und beichtet ihm seine Liebe: "Ich bin total verknallt!"

Statt aber auf das Liebes-Geständnis einzugehen oder es zu erwidern, ergreift Robin die Flucht: "Sorry, ich muss erstmal auf Toilette."