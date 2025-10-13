GZSZ: Als Robin diese vier Wörter hört, bekommt er kalte Füße
Berlin - Es knistert heftig im Kolle-Kiez. Endlich hat Moritz sein Glück gefunden. Ihn hat es voll erwischt, aber sieht es bei seinem Angebeten Robin genauso aus? Als er dem GZSZ-Neuling seine Liebe gesteht, reagiert dieser anders als erhofft.
Zunächst ist die Stimmung noch ausgesprochen gut. Das neue Traumpaar schwebt auf Wolke sieben. Wo sonst, wenn nicht auf der Mauerwerkstoilette - da, wo schon so manches Techtelmechtel stattfand - wird heftig geflirtet, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.
"Ich dachte, du kannst nicht tanzen", bemerkt Moritz. "Ich mag es nicht so", kommt auch Robin bei der Party aus sich raus.
"Sah eben aber anders aus", freut sich Moritz über seine Moves auf der Tanzfläche. "Hat anscheinend mit mir zu tun."
Robin weist zwar auf die Musik bzw. den DJ hin, dass aber kauft ihm Moritz nicht ab. Nach einem zärtlichen Kuss wird er von seinen Gefühlen überrannt und beichtet ihm seine Liebe: "Ich bin total verknallt!"
Statt aber auf das Liebes-Geständnis einzugehen oder es zu erwidern, ergreift Robin die Flucht: "Sorry, ich muss erstmal auf Toilette."
Robin ist der Sohn von Prügel-Papa Martin Ahrens
Folgt auf LuMo jetzt doch nicht RoMo? Die Liebes-Konstellation steht schon von Beginn an unter einer merkwürdigen Konstellation, ist doch Robin der Halbbruder von Luis, Moritz' Ex-Freund. Obwohl immer wieder Ähnlichkeiten zu Prügel-Papa Martin Ahrens durchblicken, hat es Mo voll erwischt. Aber fühlt auch Robin so?
GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner