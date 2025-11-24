GZSZ-Spoiler: Julian weiß nicht weiter! Drogen-Drama spitzt sich zu

Berlin - Julian hat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " den Boden unter den Füßen verloren. Während er von einer Feier zur nächsten taumelt, erkennt Maren: Jetzt muss jemand eingreifen – und zwar Jo. Ist es dafür schon zu spät?

Julian beichtet Johanna, dass Matilda und er aus Rache Gerner mit Medikamenten krank machten. Nun flüchtet er sich immer weiter in den Drogenrausch. © RTL / Rolf Baumgartner

Bei Julian geht es im Kolle-Kiez wild zu: Unter anderem fand er seinen leiblichen Vater Jo Gerner wieder und wurde von ihm verstoßen. Mit seiner geliebten Zwillingsschwester zerstritt er sich danach auch noch.



Zuletzt war es auch Johanna, die nach ihre Reha zwischen Papa Gerner und ihrem Zwillingsbruder vermitteln wollte - allerdings vergeblich. Nach seiner brutal ehrlichen Beichte, scheint der Familienfrieden für immer in die Binsen gegangen zu sein.

Auch Maren blieb Julians Abwärtsspirale nicht verborgen: Der Verbannte richtete sich mit Alkohol und Drogen zugrunde. Nun sollte ausgerechnet Jo es richten und dem Exzess seines Sohnes einen Riegel vorschieben.

Die Chaos-Blondine suchte das Gespräch mit Jo. "Ich mache mir Sorgen um Julian", setzte sie an, bevor sie direkt unterbrochen wurde: "Erspare mir bitte seine Eskapaden".

Doch Maren ließ sich nicht abblocken und konterte: "Aber ich rede jetzt nicht davon, dass er mal was ausprobiert. Er ist total am Ende. Er säuft, er prügelt sich, er kokst, er schläft nicht. Das ist die reine Selbstzerstörung." Und so kam es fast auch. Marens Eingreifen war Rettung in letzter Not ...