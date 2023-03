GZSZ: Angst um Sunny! Valentina Pahde verrät: Es geht "um Leben und Tod"

Berlin - Dass Valentina Pahde (28) eine XXL-Pause bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " einlegen wird, ist schon länger bekannt, nur wie und warum ihre Figur Sunny den Kolle-Kiez verlässt, steht noch in den Sternen.

Die Gerner-Enkelin stürzte bei einem Streit mit Laura die Treppe hinunter und merkte im Anschluss an den Vorfall: "Irgendwie geht's ihr nicht so gut. Sie schiebt das bei Seite und denkt: 'Ach, alles gut'", erklärte die Promi-Dame das Verhalten ihrer Figur.

Doch bevor es so weit ist, geht es für die 28-Jährige noch einmal so richtig dramatisch vor der Kamera zu. "Es geht in Sunnys Fall auf jeden Fall um Leben und Tod", verriet die Darstellerin in einem RTL-Interview .

Bei RTL+ wird die Episode wie üblich schon eine Woche vorab, also ab dem 17. März, verfügbar sein. Danach wird sich Pahde für mindestens ein Jahr anderen Projekten widmen.

Folge 7733 markiert den vorerst letzten Auftritt der sympathischen Blondine in der Daily Soap, der am 24. März im Free-TV zu sehen sein wird.

Ihre letzte Klappe fiel bereits im Januar am GZSZ-Set und mittlerweile steht auch das Datum für ihren vorläufigen Abgang fest.

Jo Gerner erkennt bestürzt, wie schlecht es um Sunny steht. © RTL / Rolf Baumgartner

Schließlich wurde Sunny im Auto ohnmächtig und kommt erst wieder im Krankenhaus zu sich, nachdem John sie zwischenzeitlich findet.

Auch Gerner und Katrin sind in die Klinik geeilt. "Sunny, was machst Du denn für Sachen?", fragt der Anwalt besorgt, als sie auf einem Krankenbett an ihm vorbeigeschoben wird.

Doch es sieht gar nicht gut für die angehende Architektin aus: "OP 3, und schnell bitte!", ordnet die behandelnde Ärztin an. "Was ist denn mit ihr, was haben Sie mit ihr vor?", hakt Joachim bestürzt nach.

"Frau Richter hat aufgrund eines stumpfen Lendentraumas eine schwere Nierenruptur", erklärt die Ärztin. "Wenn wir uns beeilen, haben wir eine Chance, das Organ zu retten", ergänzt sie und lässt einen fassungslosen Jo zurück.

Damit ist also klar, dass Valentina Pahde einige ihrer letzten Tage auf jeden Fall in einem Klinikbett zubringen muss.

Ob dieser schwere Schicksalsschlag dazu beitragen wird, dass Sunny dem Kolle-Kiez schließlich den Rücken kehrt, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.