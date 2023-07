GZSZ: Ausgerechnet ER erwischt Johanna und Luis beim Knutschen

Luis (M.) versucht Joachim vergeblich davon zu überzeugen, dass er nicht Johannas fester Freund ist. © RTL / Rolf Baumgartner

"Danke", freut sie sich. "Es gibt Schlimmeres", erwidert Luis lächelnd. Dann setzen die beiden zu einem leidenschaftlichen Kuss an. Just in diesem Augenblick kommt Joachim zur Tür herein und erwischt seine Tochter beim Knutschen mit Luis.

Der versucht Gerner vergeblich davon zu überzeugen, dass er nicht Johannas fester Freund ist, während sie die Nähe ihres Schwarms bei einem gemeinsamen Abendessen genießt. Als er dann offenbar doch einer Partnerschaft nicht mehr abgeneigt zu sein scheint, schwebt Johanna endgültig im siebenten Himmel.

Die zwei verbringen eine weitere Nacht miteinander und Luis will die weitere Entwicklung einfach auf sich zukommen lassen. Für diese Entscheidung wird er von Moritz und Jonas allerdings verachtet, was ihn aber erst recht dazu bringt, sich voll und ganz zu Johanna zu bekennen.

