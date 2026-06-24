GZSZ: Nina ist nicht Tonis Mutter? RTL reagiert auf vermeintliches Logik-Loch

Berlin - Die Katze ist aus dem Sack: In der Doppelfolge vom Montag ist ausgerechnet die eigentlich so sympathische Nina als Doppelmörderin bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " enttarnt worden.

Nina hat Zoe und Carlos getötet, um ihr düsteres Geheimnis zu bewahren. © RTL

Die Besitzerin des "Vereinsheims" wurde von Zoe erpresst, die 150.000 Euro für ihre Flucht mit Clara ergaunern wollte - Schweigegeld.

Denn die Ex-Agentin fand heraus, dass Ninas Baby bei der Geburt einst gestorben war und Martin stattdessen einen anderen Säugling - Toni - entführte. Jahre später fand seine Frau die Wahrheit heraus, schwieg aber aus Angst vor ihrem Ehemann.

Als sie von Zoe attackiert wurde, hatte sie einen Flashback von Martins Prügel-Attacken und erschoss ihre Angreiferin im Affekt. Dann fand Carlos heraus, was seine Frau entdeckt hatte. Bei einem Treffen geriet Nina in Panik und knallte versehentlich auch Zoes Mann ab.

So blieb das Geheimnis gewahrt, bis zuletzt ausgerechnet Jessica dahinterkam. Aber genau dieses Geheimnis ist der Knackpunkt an der ganzen Story. Wie kann es sein, dass Nina nicht Tonis leibliche Mutter ist?

Bereits seit der Ausstrahlung auf RTL+, die eine Woche vorab erfolgte, laufen die Diskussionen in Foren und Kommentarspalten heiß. Schließlich hatte ein DNA-Test doch ergeben, dass Toni und Robin denselben Vater haben, nämlich Martin.

TAG24 wollte es genau wissen und hat bei RTL nachgefragt. "Jedes noch so kleine Puzzleteil wird sich am Ende zusammensetzen, und die Geschichte um die Morde wird schon bald lückenlos und logisch aufgeklärt", teilte ein Pressesprecher des TV-Senders mit.