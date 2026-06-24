GZSZ: Nina ist nicht Tonis Mutter? RTL reagiert auf vermeintliches Logik-Loch
Berlin - Die Katze ist aus dem Sack: In der Doppelfolge vom Montag ist ausgerechnet die eigentlich so sympathische Nina als Doppelmörderin bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" enttarnt worden.
Die Besitzerin des "Vereinsheims" wurde von Zoe erpresst, die 150.000 Euro für ihre Flucht mit Clara ergaunern wollte - Schweigegeld.
Denn die Ex-Agentin fand heraus, dass Ninas Baby bei der Geburt einst gestorben war und Martin stattdessen einen anderen Säugling - Toni - entführte. Jahre später fand seine Frau die Wahrheit heraus, schwieg aber aus Angst vor ihrem Ehemann.
Als sie von Zoe attackiert wurde, hatte sie einen Flashback von Martins Prügel-Attacken und erschoss ihre Angreiferin im Affekt. Dann fand Carlos heraus, was seine Frau entdeckt hatte. Bei einem Treffen geriet Nina in Panik und knallte versehentlich auch Zoes Mann ab.
So blieb das Geheimnis gewahrt, bis zuletzt ausgerechnet Jessica dahinterkam. Aber genau dieses Geheimnis ist der Knackpunkt an der ganzen Story. Wie kann es sein, dass Nina nicht Tonis leibliche Mutter ist?
Bereits seit der Ausstrahlung auf RTL+, die eine Woche vorab erfolgte, laufen die Diskussionen in Foren und Kommentarspalten heiß. Schließlich hatte ein DNA-Test doch ergeben, dass Toni und Robin denselben Vater haben, nämlich Martin.
TAG24 wollte es genau wissen und hat bei RTL nachgefragt. "Jedes noch so kleine Puzzleteil wird sich am Ende zusammensetzen, und die Geschichte um die Morde wird schon bald lückenlos und logisch aufgeklärt", teilte ein Pressesprecher des TV-Senders mit.
Ausgerechnet Nina ist die Doppelmörderin bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
Deutet Maria Wedig hier ihren GZSZ-Abschied an?
Steigt Maria Wedig bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" aus?
Robin ist Martins Sohn, der einer Affäre entstammt. Hatte der Prügel-Papa etwa auch Toni schon mit einer anderen Frau gezeugt und seiner Frau heimlich untergejubelt? Das Timing wäre allerdings frappierend.
Und was bedeutet die Enthüllung jetzt für Nina? Schauspielerin Maria Wedig (42) postete in der Vorwoche einen kryptischen Beitrag bei Instagram, der auf ihren Abschied hindeutete. Zudem zeigte sie sich ohne ihre charakteristischen Locken.
Auch dazu hakten wir nach. "Grundsätzlich kommentieren wir weder Spekulationen über mögliche Storys bei GZSZ oder Ausstiege noch private Social-Media-Beiträge von unseren Schauspieler:innen", betonte der Sprecher.
"Die Zuschauer:innen dürfen sich darauf verlassen, dass kommende Entwicklungen wie gewohnt in der Serie erzählt und von uns zu gegebener Zeit kommuniziert werden." Nicht unbedingt die erhoffte Antwort, sodass sich die GZSZ-Fans erst einmal weiter gedulden müssen.
Eines ist aber klar: Früher oder später wird Nina auffliegen, zumal Toni der Täterin bereits dicht auf den Fersen ist. Dann bleiben eigentlich nur noch drei Alternativen, die einen Ausstieg nach sich ziehen würden: Knast, Serientod oder Flucht.
Wie es mit Nina, Toni und Jessica weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner