GZSZ: Ist das Ende der Affäre der Anfang einer Romanze? "Matilda liebt Erik"

Berlin - Matilda und Erik scheinen bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " einfach nicht voneinander loszukommen - ein weiteres Schäferstündchen hat jetzt fatale Folgen.

Matilda und Erik verbringen eine verhängnisvolle Nacht im Hotel. © RTL

Achtung, Spoiler!

Eigentlich wollte die Gerner-Tochter dem Koch "nur helfen. Sie hat sich Sorgen gemacht, dass er unterkühlt, wenn er nachts betrunken auf der Parkbank einschläft", merkt Anna-Katharina Fecher (37) in einem RTL-Interview an.

Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn als der Noch-Mann von Toni im Hotel an Matildas Seite erwacht, können die beiden nicht an sich halten und lassen noch einmal die Laken glühen.

"Matilda liebt Erik - und auch wenn sie weiß, dass er ihr nicht guttut, gewinnt in einem besonderen Moment die Liebe und Vertrautheit", schildert die 37-Jährige den verhängnisvollen Augenblick, denn dieses Schäferstündchen spielt sich ausgerechnet in der Nacht ab, in der Zoe ermordet wird.

Als Toni aufgrund eines Videos auf Zoes Laptop den Druck auf die Gerner-Tochter erhöht und sie im Verhör ordentlich durch die Mangel dreht - nicht frei von persönlichen Res­sen­ti­ments - greift Matilda zu einer Notlüge, um Erik zu schützen, schließlich will er sich nach wie vor mit seiner Antonia versöhnen.

Daraus wird aber nichts, denn geplagt von persönlichen Schuldgefühlen entscheidet er sich, "die Größe zu haben, der Polizei - also auch Toni - die Wahrheit zu sagen", lässt Fecher wissen.