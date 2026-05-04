GZSZ: Ist das Ende der Affäre der Anfang einer Romanze? "Matilda liebt Erik"
Berlin - Matilda und Erik scheinen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" einfach nicht voneinander loszukommen - ein weiteres Schäferstündchen hat jetzt fatale Folgen.
Achtung, Spoiler!
Eigentlich wollte die Gerner-Tochter dem Koch "nur helfen. Sie hat sich Sorgen gemacht, dass er unterkühlt, wenn er nachts betrunken auf der Parkbank einschläft", merkt Anna-Katharina Fecher (37) in einem RTL-Interview an.
Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn als der Noch-Mann von Toni im Hotel an Matildas Seite erwacht, können die beiden nicht an sich halten und lassen noch einmal die Laken glühen.
"Matilda liebt Erik - und auch wenn sie weiß, dass er ihr nicht guttut, gewinnt in einem besonderen Moment die Liebe und Vertrautheit", schildert die 37-Jährige den verhängnisvollen Augenblick, denn dieses Schäferstündchen spielt sich ausgerechnet in der Nacht ab, in der Zoe ermordet wird.
Als Toni aufgrund eines Videos auf Zoes Laptop den Druck auf die Gerner-Tochter erhöht und sie im Verhör ordentlich durch die Mangel dreht - nicht frei von persönlichen Ressentiments - greift Matilda zu einer Notlüge, um Erik zu schützen, schließlich will er sich nach wie vor mit seiner Antonia versöhnen.
Daraus wird aber nichts, denn geplagt von persönlichen Schuldgefühlen entscheidet er sich, "die Größe zu haben, der Polizei - also auch Toni - die Wahrheit zu sagen", lässt Fecher wissen.
Hat die Affäre mit Erik auch berufliche Konsequenzen für Matilda?
Dadurch wird der Gerner-Zwilling nicht mehr verdächtigt, "während Eriks Geständnis Toni den Boden unter den Füßen wegreißt", deutet der GZSZ-Star an. Damit ist die Ehe also endgültig Geschichte.
Ist jetzt also der Weg frei für eine echte Beziehung zwischen Matilda und Erik? Nein, denn bereits nach ihrer Hotel-Begegnung "macht er ihr [...] klar, dass es das letzte Mal war, beziehungsweise ahnt sie das bereits und geht. Es ist quasi Abschiedssex", betont die Schauspielerin.
Und doch, ein Fünkchen Hoffnung scheint bei der Bankerin zu bleiben: "Matilda hofft eventuell unbewusst darauf, aber genau das steht ihr im Weg. Sie versucht, sich in die Arbeit zu stürzen und Erik zu vergessen, was ihr nur ab und zu gelingt", gewährt die Darstellerin einen Einblick ins Seelenleben ihrer Figur.
Zunächst gilt es sowieso einen neuerlichen Imageschaden von der Bank abzuwenden, denn auch Jo Gerner "erfährt von Matildas Affäre mit Erik und dem Alibi", kündigt Anna-Katharina Fecher an.
Ob die Affäre auch berufliche Folgen für Matilda haben und Erik nach dem Rückschlag erneut zusammenbrechen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL